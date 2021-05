K zemi sa rútila neriadená čínska raketa: VIDEO Európa sa vydýchla, trosky dopadli na TOTO miesto!

Štart čínskej rakety Long March 5B s prvým modulom vesmírnej stanice.

PEKING/RÍM - Trosky nekontrolovane zostupujúcej čínskej rakety Long March 5B dopadli dnes o 4.24 h. SELČ do Indického oceánu západne od súostrovia Maledivy. Väčšina stroja zhorela pri vstupe do atmosféry. Zatiaľ nie sú správy o tom, že by trosky dopadli do obývaných oblastí. Jednou z možností bolo aj to, že zasiahnu juh Európy. Vydýchnuť si tak môže napríklad aj Taliansko, kde úrady vyzvali obyvateľov, aby od polnoci nevychádzali z domovov.