AKTUÁLNE Výbuch bomby v blízkosti školy: Hlásia najmenej 40 mŕtvych

K výbuchu došlo neďaleko školy v prevažne šiitskej štvrti Dašte Barčí na západe Kábulu. Na miesto boli vyslané sanitky, uviedol hovorca ministerstva vnútra Tarík Arián. Na sanitky zaútočil nahnevaný dav a dokonca zbil zdravotníkov, uviedol hovorca ministerstva zdravotníctva. Obyvateľov požiadal, aby spolupracovali a umožnili sanitkám dostať sa na miesto výbuchu. Podľa oboch hovorcov zranenia utrpelo najmenej 50 ľudí. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil.

Tlačové agentúry pripomínajú, že v minulosti na šiitske štvrte a ciele útočila teroristická organizácia Islamský štát. Afganské bezpečnostné sily sú teraz vo vyššom stupni pohotovosti, pretože Spojené štáty a krajiny NATO začali so sťahovaním svojich vojakov z krajiny. To by malo byť dokončené v priebehu niekoľko mesiacov.