Lekár varuje: Máte v rodine TOTO ochorenie? Mali by ste ísť na test, ženám hrozí tragédia!

Zhruba štvrtina žien s rakovinou vaječníkov má genetickú mutáciu BRCA. Podľa Davida Cibulu, vedúceho onkogynekologického centra Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a 1. lekárskej fakulty UK, je táto mutácia spojená s tromi typmi nádorov - vaječníka, prsníkov a hrubého čreva. Ženy s touto mutáciou majú podľa lekára takmer istotu, že sa u nich v priebehu života rozvinie karcinóm prsníka alebo vaječníka.

"To, čo sa týmto ženám dá ponúknuť, sú takzvané profylaktické výkony. Sú im odstránené zdravé vaječníky, vajcovody a je im ponúknuté aj odstránenie prsníka," povedal Cibula. Odstránenie pŕs, vaječníkov aj vajcovodov v minulosti z obavy pred rakovinou podstúpila podľa neho napríklad americká herečka Angelina Jolie. Nádorové ochorenia sa u nej v rodine opakovali.

"Stále sa stáva to, čo by sa nemalo stať. Príde vám 70-ročná pani, ktorá má pokročilý nádor, ktorý sa nedá vyliečiť. A vy vidíte, že rodinná anamnéza je jasne postihnutá. Tá žena by už 20 rokov nemusela mať svoje vaječníky, to ochorenie by nemusela dostať a vôbec by tá liečba nemusela prebehnúť," konštatoval Cibula.

Špecializované genetické ambulancie

Podľa Cibulu zatiaľ neexistuje v českom zdravotníctve systém, ktorý by podchytil, prípadne pravidelne sledoval príbuzných, v ktorých rodine sa nádorové ochorenia opakujú. Ľuďom, ktorí v rodine opakovane rakovinu mali, teda radí konzultáciu s praktickým lekárom. Ten môže človeka poslať ku genetikovi, ktorý spočíta riziko nádorového ochorenia a odporučí napríklad pravidelné sledovanie v špecializovaných genetických ambulanciách.

Práve genetické testovanie sa podľa onkológa teraz veľmi rozvíja a vznikajú akési knižnice, do ktorých vedci a lekári z celého sveta pridávajú vedomosti o genetických mutáciách. Na základe toho sa potom môže zistiť, že niektoré gény majú spojitosť s rizikom vzniku určitých nádorov.