Mladík (27) ukradol kocúra a dal ho žene ako darček: FOTO Z toho, čo prišlo, sa obracia žalúdok!

Polícia sa prípadom zaoberala od sklonku minulého roka, kedy bol obvinený muž na návšteve u svojich známych. "Úplne nepochopiteľný príbeh sa odohral v podvečer 23. decembra minulého roka. V inkriminovanú dobu prechádzal obvinený Čerešňovou ulicou v Liberci spoločne so svojím 19-ročným kamarátom. Pred vchodom do panelového domu si dvojica všimla urasteného sivého kocúra, ktorého jeho majiteľ vypúšťal pravidelne ráno a večer na polhodinovú prechádzku von," uviedla policajná hovorkyňa Ivana Baláková.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Muži podľa nej usúdili, že by sa kocúr mohol páčiť priateľke mladšieho z nich, a chytili ho. Potvrdil to aj záznam z kamery umiestnenej v panelovom dome. "Hoci mal kocúr na krku obojok s telefónnym číslom, z čoho sa dalo usúdiť, že niekomu patrí, odniesli ho do bytu mladej ženy, ktorú chceli týmto živým darčekom obdarovať. Keď vzala kocúra do náručia, aby si ho prezrela, začal na neho bohužiaľ dorážať jej pes, ktorý ho vydesil. Vystresovaný kocúr sa potom snažil z jej zovretia vyšmyknúť a utiecť niekam do bezpečia. Pritom jej spôsobil niekoľko škrabancov, kvôli ktorým slečna urobila scénu, a tým bol jeho osud spečatený," uviedla hovorkyňa polície.

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás dne 23.12. 2020 za tragických okolností opustil náš milovaný kocour... Uverejnil používateľ Tomáš Špecián Streda 20. januára 2021

Namiesto toho, aby muži kocúra vrátili späť, odkiaľ ho vzali, starší z nich zviera vzal a vyhodil z okna na deviatom poschodí. Svedkovia zraneného kocúra našli v zúboženom stave. Jeden z okoloidúcich kocúra poznal a kontaktoval jeho majiteľa. "Zviera po páde z veľkej výšky utrpelo zlomeninu chrbtice, ktorú veterinárna lekárka označila za závažné nezvratné poškodenie jeho zdravotného stavu a majiteľovi odporučila, aby ho nechal radšej uspať," dodala Baláková.