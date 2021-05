KORONAVÍRUS Rusko zaostáva v očkovaní: Prieskum odhalil, aký je záujem ľudí o Sputnik V

Očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V

Zdroj: SITA/AP Photo/Juan Karita

MOSKVA - Rusko, ktoré vlani ako prvé na svete schválilo vakcínu proti covidu-19, teraz podľa agentúry AP zaostáva v snahe zaočkovať svojich obyvateľoch. Vyvoláva to pochyby ohľadom ambiciózneho cieľa ruských úradov, ktoré chcú do polovice júna zaočkovať vyše 30 miliónov ľudí a do augusta skoro 69 miliónov z celkových zhruba 146 miliónov obyvateľov krajiny, píše AP.