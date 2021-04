Hrozné príznaky po KORONAVÍRUSE: Depresia, bolesti, demencia... ľudia opísali svoje najhoršie stavy!

HEILIGENDAMM - Simone Raveraová si vyhrnie nohavice, dá dole topánky a ponožky a potom nesmelo vkročí do chladnej vody Baltu. Päťdesiatročná zdravotná sestra z reumatológie sa pomaly snaží dostať do formy potom, čo vlani na jeseň prekonala covid-19 a potom ju štyri mesiace po zotavení zasiahli ďalšie zdravotné problémy ako silná únava a "mentálna hmla". Keď už bola zo svojho stavu zúfalá, našla kliniku, ktorá sa špecializuje práve na liečbu neskorých a dlhodobých symptómov spojených s prekonanou nákazou koronavírusom.

"Tie príznaky boli skoro rovnako strašné ako na začiatku," povedala Raveraová pre agentúru AP.

Klinika v Heiligendamme, severonemeckom prímorskom kúpeľnom meste, sa snaží pomáhať práve ľuďom, ktorých covid-19 postihol dlhodobo a pripomína sa im aj mesiace po prekonanej infekcii nepríjemnými ťažkosťami. Predtým tu pomáhali hlavne pacientom s pľúcnymi chorobami, ako sú astma, chronická bronchitída alebo rakovina, teraz ide o jedno z najväčších zariadení, ktoré sa stará o rehabilitáciu ľudí po covide-19.

Príznaky sa objavili aj po niekoľkých mesiacoch

Podľa šéfky kliniky Jordis Frommholdovej boli mnohí z tunajších 600 pacientov na pokraji smrti a teraz sa znovu učia správne dýchať, pracujú na svojej kondícii a snažia sa popasovať s neurologickými ťažkosťami. Druhú skupinu tunajších klientov tvoria ľudia, ktorí zažili mierny priebeh choroby a ktorých neskoré príznaky zasiahli zhruba mesiac až štyri mesiace po vyliečení. Väčšina má medzi 18 a 50 rokmi a nemali predtým žiadne zdravotné problémy. "Sú to ľudia, ktorí spravidla nikdy nebývajú chorí," hovorí Frommholdová.

Práve títo odolní jedinci náhle zažívajú dýchavičnosť, depresie alebo ťažkosti so sústredením. A niektorí dokonca majú príznaky podobné demencii. Jedna zdravotná sestra napríklad vytopila kuchyňu, pretože zabudla zavrieť kohútik. "Ďalší napríklad nie sú schopní robiť s deťmi domáce úlohy, pretože otázkam sami nerozumejú," opisuje Frommholdová. Tieto ťažkosti pritom lekári často neberú vážne.

Nevedia sa sústrediť, nedokážu pracovať

Takí pacienti strácajú vlasy, trpia bolesťami svalov a kĺbov, majú kolísavý krvný tlak a závraty, výsledky bežných testov sú ale u nich v normále. "Vyzerajú mlado, dynamicky, sú výkonní, ale už nemôžu robiť veci, ktoré robili predtým" hovorí šéfka kliniky. Preto sa im tu snažia pomáhať a zameriavajú sa v prvom rade na nácvik správneho dýchania, pracujú aj na koordinácii, správnom postavení tela, posilňujú výdrž a súčasťou programu je aj psychologická starostlivosť a terapia.

Učiteľka (51) z materskej školy v Cottbuse Heike Rischová nebola pri prepustení z nemocnice po covide-19 schopná ani sama chodiť. "Zdalo sa mi, ako keby som vo chvíľke zostarla o 30 rokov," hovorí. "Svojmu telu už jednoducho nedôverujete, ani svojej hlave," dodáva.

Keď prišla na kliniku, nedokázala chodiť pospiatky, udržať pingpongovú loptičku na rakete a nepozná ani, koľko je hodín. Napriek tomu dúfa, že sa jedného dňa vráti do práce. "S deťmi som rada, ale musím sa vedieť sústrediť. A tiež občas musím zvládnuť robiť dve veci naraz," hovorí.

Postihnuté môžu byť milióny ľudí

Štúdia o tom, koľkých ľudí celkovo sa tieto neskoré zdravotné problémy spojené s covidom-19 týkajú, zatiaľ neexistujú. Podľa Elizabeth Murrayovej z londýnskej University College je výskum náročný aj preto, že príznaky pacientov sa od seba veľmi líšia. Z prieskumu britského štatistického úradu ale vyplynulo, že na problémy aj päť týždňov pre prekonanej infekcii koronavírusu sa sťažuje asi pätina chorých.

Aj keby trvalé ťažkosti mal len zlomok nakazených, potom by to pri rozmeroch pandémie mohli nakoniec byť milióny. "To je veľa ľudí navyše, o ktorých je potrebné sa postarať, a to vo chvíli, keď zdravotnícke systémy zrovna neoplývajú voľnou kapacitou," upozorňuje Murrayová.