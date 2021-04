Horor po televíznej šou: FOTO Vyzerali ako dokonalý pár! Muž vyvraždil svoju rodinu, strašné detaily činu

Štvrtého apríla sa učiteľka a matka dvoch detí Antje R. († 40) zúčastnila na televíznom vysielaní „NDR Quizshow“ s Jörgom Pilawom (55). Žiari do kamery a otázky tiež dobre zodpovedá - jej manžel Frank R. († 47) musí zakročiť iba raz. So smiechom ju jemne pokarhá, tí dvaja sa zdajú šťastní. Lenže o tri týždne neskôr sa mal otec rodiny dopustiť strašného činu.

Ráno 22. apríla prijali hasiči tiesňové volanie: Dym stúpal z rodinného domu v brémskej štvrti Mahndorf, keď hasiči dorazili na miesto, už horel celý dom. V troskách našli tri osoby bez známok života a jednu ťažko zranenú.

Zdroj: Screenshot NDR

Čo sa stalo?

Zosnulými sú Antje a Frank s ich dvoma dcérami Helen († 5) a Julie († 3). Rodičia a staršia sestra zomreli na mieste, malú Julie ošetrovali s vážnymi zraneniami - v nemocnici nakoniec zomrela.

Brémska polícia potvrdila, že ide o trestný čin usmrtenia.

Muž vyhladil celú rodinu

Podľa denníka Bild vyšlo najavo, že muž manželku "škrtil až do bezvedomia", cituje denník prokurátora Franka Passadea. U ženy sa navyše našli bodné rany. Dve malé dievčatká otec pred založením požiaru dusil. Nie je jasné, či použil aj omamné látky. „Na toxikologické výsledky sa stále čaká,“ informoval štátny zástupca o súčasnom stave vyšetrovania.

Susedia a kolegovia z práce si nevedia vysvetliť tento čin, píše Bild. Štvorčlenná rodina vraj viedla život ako z knihy. Matka Antje učila na strednej škole nemčinu a angličtinu, bola športovo založená - v roku 2016 zabehla maratón. A mala ďalšie plány. Ako povedala v kvízovej šou, písala knihu pre mladých o priateľstve.

Zdroj: Getty Images

Dobre nacvičený tím

Ale aj Frank, ktorý pracoval ako projektový manažér v mestskej spoločnosti Immobilien Bremen, si vraj tiež užíval jogging. Pri „NDR Quizshow“ sedel v hľadisku, aby podporil svoju manželku. Títo dvaja pôsobili ako nacvičený tím.

Keď sa moderátor Pilawa pýta, ktoré zviera na severe sa označuje ako „Sünnenküken“, Antje tipuje nesprávnu odpoveď. Pilawa sa rozhliadne po prítomných: „Kto to vie naisto?“ Antje šťastne volá: „Môj manžel to vie. Viem, že to vie aj môj manžel.“ A Frank jej skutočne pomohol: Je to lienka, povedal.

Boli obrázky šťastného páru iba klamlivým dojmom? Motív zostáva zatiaľ nejasný. Podľa polície budú presné okolnosti činu ďalej vyšetrované.