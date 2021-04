KORONAVÍRUS Po júni by mohlo byť prehodnotené využívanie antigénových testov

BRATISLAVA - V lete, po mesiaci jún, by mohlo dôjsť k prehodnoteniu využívania antigénových testov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ)SR Zuzana Eliášová.

"Zmluvy na testovanie antigénovými testami v mobilných odberových miestach sú platné do 30. júna. V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v danom čase a jej vývoj sa následne prijme prípadné rozhodnutie o prehodnotení spôsobu antigénového testovania," vysvetlila Eliášová.

Hovorkyňa v piatok tiež uviedla, že PCR testy by sa mohli začať využívať lokálne, na základe výsledkov z monitoringu odpadových vôd. Odpadové vody ukazujú, že niekde je úroveň vírusových častíc vyššia, pričom ľudia v tej chvíli nemusia mať ešte príznaky.

Na rizikovú lokalitu by sa podľa nej následne zamerala aj činnosť hygienikov a epidemiológov. Časť obyvateľstva v rizikovej zóne by bola testovaná PCR testami. "Ale len lokálne, kde by sme mali indíciu, že by mohlo dôjsť k zhoršeniu," doplnila.