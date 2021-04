Tvrdé slová: Putin túži po Rusku ako superveľmoci za každú cenu, píše svetoznáma agentúra

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin má už viac ako 20 rokov jednu utkvelú myšlienku, a to znovu presadiť Rusko ako svetovú superveľmoc. Nech to stojí, čo to stojí, napísala agentúra AFP.

"Nikto s nami nechcel hovoriť, nikto nás nechcel počúvať. Teraz nás budú počuť!" Tieto slová zazneli v roku 2018 v každoročnom Putinovom prejave, keď pred parlamentom hrdo predstavil "neporaziteľné" strely. V Rusku urobil dojem. Na medzinárodnej scéne tiež zanechal svoju stopu, aj keď kríza sa hromadí. A zakaždým, ako za studenej vojny, sa Moskva a Západ navzájom obviňujú a vyhrážajú sa.

V Rusku vytvoril Putin vo svojich 68 rokoch vzduchoprázdno. Vo všetkých inštitúciách sa vyskytujú len jeho verní, ktorí rovnako ako on odsudzujú protiruské sprisahania Západu.

Navaľnyj skončil vo väzení, dialóg so Západom sa zasekol

"Starček sa schováva vo svojom bunkri," vysmieval sa prezidentovi počas pandémie choroby covid-19 Alexej Navaľnyj, jediný významný protivník od zavraždenia Borisa Nemcova v roku 2015 priamo na ulici oproti Kremľu. Navaľnyj obviňuje Putina z toho, že zo svojich priateľov urobil milionárov a že si postavil palác na pobreží Čierneho mora.

Údajná Putinova vila na brehu Čierneho mora. Zdroj: YouTube/Alexej Navaľnyj

Ale sotva sa Navaľnyj spamätal z otravy nervovo paralytickou látkou, ktorej vinou bol niekoľko týždňov v kóme, bol poslaný do väzenia, kde drží hladovku a jeho zdravie chradne, napriek rozhorčeniu Západu. Putin opäť zostáva hluchý voči sankciám z Bruselu a Washingtonu.

Alexej Navaľnyj Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin, File

Dialóg medzi Západom a bývalým dôstojníkom KGB, ktorý počas studenej vojny slúžil vo východnom Nemecku, sa zadrhol. Obe strany sa skúšajú a provokujú, ako keď Putin reagoval poznámkou "kto to hovorí, ten to je" na postoj amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý súhlasil s charakteristikou Putina ako "zabijaka".

Rozširovanie NATO vníma Putin ako agresiu

Príchod tohto muža s ustupujúcou líniou vlasov v roku 2000 do Kremľa najprv sprevádzali dobré vzťahy so Západom. Americký prezident George W. Bush ho dokonca vítal ako "pozoruhodného vodcu". Jeho priateľstvo s nemeckým kancelárom Gerhardom Schröderom a talianskym premiérom Silviom Berlusconim bolo dávané verejnosti na obdiv. "Zo všetkých súčasných vodcov pravdepodobne neexistuje nikto, s kým by mal dnes taký blízky vzťah," pripustil tento rok v marci hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Zdroj: SITA

Putin totiž opovrhuje západným "hegemonizomu" a postupné rozširovanie NATO k ruským hraniciam vníma ako agresiu. Podľa neho chcú jeho odporcovia udržať Rusko v pozadí, predĺžiť poníženie zo zániku Sovietskeho zväzu, z ekonomickej krízy a posledných rokov vládnutia Borisa Jeľcina, ktoré poznamenal alkohol a choroby.

Sen o veľkom Rusku

"Pokladá sa za muža s poslaním, ktorým je vrátiť Rusku jeho veľkosť, zbaviť sa cudzích vplyvov," hovorí politológ Konstantin Kalačov. Putin nadobudol presvedčenie, že ho Západ zradil, keď v roku 2011 bombardoval Líbyu. V roku 2015 začal vojenské ťaženie v Sýrii a zmenil tak priebeh vojny. Čo na tom, že je Assadov režim obviňovaný z chemických útokov a Rusko z bombardovania civilistov?

Rok predtým sa Putin stal heroldom "veľkého Ruska", keď pred očami bezmocných Európanov a Američanov anektoval ukrajinský Krymský polostrov, aby reagoval na revolúciu v Kyjeve, ktorú podľa neho podnietil Západ. Operácia zvýšila Putinovu prestíž doma, ale na Západe vyvolala vlny sankcií a odviet.

Zdroj: SITA

Putinova popularita pretrváva

Putinova túžba vyniknúť siaha až do športu. Roku 2015 vypukol škandál so štátom riadeným dopingom, do ktorého sa zapojili aj tajné služby, najmä počas honosnej zimnej olympiády 2014 v Soči. Ale Putin to stále odsudzuje ako západné sprisahanie. Taktiež vystupuje ako hlásateľ "tradičných hodnôt" v boji proti morálnemu úpadku, ktorý spája s extrémnymi európskymi právami.

Zdroj: SITA/AP

Akokoľvek ruská ekonomika trpí a príjmy Rusov stagnujú, prezidentova popularita pretrváva, aj keď už nie je na vrchole ako roku 2014. Pre mnoho svojich krajanov Putin vrátil krajine česť, priviedol oligarchov k rozumu, potlačil islamistický separatizmus v Čečensku. Škoda, ak toto sprevádzajú brutálne politické represie proti tým, ktorí majú iný názor. Obmedzuje sa sloboda prejavu. Potlačené boli protestné hnutia z rokov 2011, 2018 alebo 2020.

Prezidentom ešte ďalších 15 rokov?

Putin manévroval, aby sa udržal pri moci. V roku 2008 sa stal predsedom vlády, aby sa v roku 2012 mohol v plnej sláve vrátiť do Kremľa. Potom sa prezidentské obdobie predĺžilo (zo štyroch na šesť rokov) a potom si ešte nechal referendom schváliť, že môže zostať pri moci až do roku 2036.

Putin ako prezident býva denne v televízii všadeprítomný, ale zo súkromia ukáže len chlapské výpravy do tajgy. Už sa nehovorí o jeho bývalej manželke, o jeho dvoch dcérach sa nevie takmer nič. "Vidí sám seba ako cára, nie ako prezidenta, a jeho okolie ho vníma rovnako," poznamenáva politológ Kalačov.