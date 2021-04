MIMORIADNY ONLINE Medzinárodný škandál ruských agentov v Česku: Slovensko vyjadrilo podporu bratom, svet čaká odvetu

PRAHA/ MOSKVA - O možnom zapojení ruskej tajnej služby do explózií v muničnom areáli vo Vrběticiach bude dnes popoludní rokovať česká vláda. Správu k tomu predložila Bezpečnostná informačná služba (BIS), premiér Andrej Babiš (ANO) by ju chcel zverejniť. Explózie v muničnom areáli boli jednou z najšokujúcejších, udalostí, aké sa za posledné roky v Česku odohrali. Prišli pri nich o život aj dve osoby.

Vláda sa zrejme bude zaoberať aj dopadmi prípadu na tender na výstavbu nového bloku atómovej elektrárne v Dukovanoch a reakcií na ruské vyhostenie pracovníkov ambasády ČR v Moskve.

Babiš aj Hamáček sa tiež vyslovili proti účasti ruskej spoločnosti Rosatom na rozšírenie Jadrové elektrárne Dukovany. Vláda môže firmu vyradiť zo zoznamu uchádzačov, ktorých čaká bezpečnostné preverenie.

10:08 - Slovenská informačná služba (SIS) prijala v súvislosti s informáciami o nepriateľských činnostiach ruských služieb v Českej republike nevyhnutné opatrenia. Získané poznatky priebežne odstupuje zákonným príjemcom. Úzko spolupracuje s partnerskými službami iných štátov.

10:06 - Slovensko podporuje diplomatické kroky Českej republiky, ako aj všetky opatrenia na zaručenie bezpečnosti českých občanov v súvislosti so zisteniami okolností výbuchu v muničnom sklade Vrbětice, do ktorého boli zrejme zapojení ruskí agenti. Po telefonáte so svojím českým rezortným partnerom Janom Hamáčkom to na Facebooku v nedeľu napísal slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Zdroj: Topky/Maarty

9:55 - Hamáček ďalej uviedol, že o tom, že sa cesta ruší, nevedel ani Andrej Danko, ktorý mal spolu s českým ministrom do Moskvy cestovať.

9:52 - Minister vnútra a poverený minister zahraničia Jan Hamáček tvrdí, že jeho plánovaná cesta do Ruska v čase, keď už vedel, že sa na výbuchoch vo Vrběticiach mali podieľať Rusi, bol akýsi zastierací manéver, píše portál Seznam Zprávy. Tento manéver mal zakryť skutočné plány českej vlády a to zverejniť informácie o Vrběticiach a vyhostiť 18 ruských diplomatov.

9:23 - Podľa zdrojov českého Radiožurnálu boli objekty muničného areálu v roku 2014 takmer nechránené. Sedel tam iba vrátnik. Aj preto nebolo ťažké dostať sa dnu.

9:18 - "Česko zo záhadných výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticích, ku ktorým došlo v roku 2014, viní ruskú rozviedku GRU," píše americká tlač.

Výbuchy majú mať na svedomí agenti vojenskej tajnej služby GRU Alexander Miškin a Anatolij Čepiga. Zdroj: Policie ČR

9:00 - Rusko následne vyhostilo 20 zamestnancov českej ambasády v Moskve. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), ktorý teraz vedie aj ministerstvo zahraničia, povedal, že prehnaná ruská reakcia môže viesť k ďalším krokom zo strany ČR.

8:50 - Česká vláda v reakcii na informácie o podiele tajnej služby GRU na dvoch explóziách munície vo Vrběticiach v Zlínsku v roku 2014 rozhodla o vyhostení 18 pracovníkov ruského veľvyslanectva v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako členovia ruských spravodajských služieb.