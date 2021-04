Babiš odporučil Hamáčkovi, aby zrušil svoju cestu do Moskvy

PRAHA - Ostro sledovaná cesta českého vicepremiéra Jana Hamáčka do Ruska s cieľom rokovať o nákupe vakcíny Sputnik V dostáva trhliny. Okrem opozície totiž vyzval na jej zrušenie i český premiér Andrej Babiš.

"Odporučil som mu, aby cestu zrušil," uviedol Babiš, ktorého v piatok citoval denník Lidové noviny. Hamáčkova misia do Moskvy by sa mala uskutočniť v pondelok. Odohrala by sa však v atmosfére mimoriadne vyostrených diplomatických vzťahov medzi USA a Ruskom. Washington vo štvrtok oznámil uvalenie nových sankcií na Ruskú federáciu vrátane vyhostenia ruských diplomatov v súvislosti s masívnymi kybernetickými útokmi a vojenskými manévrami na východnej Ukrajine.

Avizovanú cestu vicepremiéra, ministra vnútra a povereného ministra zahraničných vecí Jana Hamáčka na rokovania o prípadných dodávkach proticovidovej vakcíny Sputnik V do Moskvy označil premiér Andrej Babiš za "nie ideálnu" už vo štvrtok. V rozhovore pre denník Blesk to odôvodnil tým, že vakcíny nespadajú do Hamáčkovej agendy a Česko už konkrétnu ponuku má. Podľa Babiša môže ČR takmer okamžite získať 300.000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V, ale čaká na jej schválenie Európskou agentúrou pre lieky (EMA).

"Pán vicepremiér ma informoval, že jediným cieľom je zaistiť ešte väčšie množstvo vakcíny," povedal Babiš na tlačovej konferencii po štvrtkovom rokovaní so slovenským premiérom Eduardom Hegerom. Zopakoval, že z cesty nie je nadšený. Súčasťou Hamáčkovej delegácie bude aj bývalý šéf slovenského parlamentu Andrej Danko. Podľa jeho vyjadrenia sa má Hamáček v Moskve stretnúť s ruským ministrom priemyslu a obchodu Denisom Manturovom.

Hamáček už v pondelok uviedol, že chce, aby bolo Česko pripravené na okamžitý nákup ruskej vakcíny, keď ju EMA schváli. Neschválenou vakcínou by podľa neho Česko očkovať nemalo a ani nebude. Dodal, že vníma snahy, napríklad Nemecka, vakcínu si vopred objednať. Hamáčkova cesta v piatok v Poslaneckej snemovni pobúrila aj opozičných poslancov, ktorí ju chceli na pléne mimoriadne prerokovať. Zákonodarcovia z radov ANO, ČSSD, KSČM a SPD sa však pri hlasovaní zdržali, dopĺňajú Novinky.cz.

Poslanci z radov ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátov a STAN sa pokúsili zaradiť prerokovanie cesty mimoriadne na program schôdze. To sa však nepodarilo. "Snemovňa rezignovala na svoju kontrolnú funkciu smerom k vláde," vyhlásil po hlasovaní ľudovec Jan Bartošek. Podľa šéfky TOP 09 Markéty Pekarovej Adamovej je cesta veľmi vážnou bezpečnostnou hrozbou pre ČR. "To, čo o ceste vieme, je znepokojujúce, ale to, čo o nej nevieme? Cesta je navyše hradená z peňazí daňových poplatníkov," upozornila. V ČR pritom v posledných dňoch rezonuje téma dostavby jadrovej elektrárne Dukovany a prípadný tender pre ruskú firmu Rosatom.