Ďalšia streľba v USA: VIDEO Muž pálil zo zbrane do ľudí neďaleko letiska, hlásia zranených!

Pri streľbe v objekte firmy Fedex nachádzajúcom sa neďaleko medzinárodného letiska utrpelo strelné zranenia viacero ľudí, oznámila polícia vo štvrtok o 23.30 h miestneho času (piatok 05.30 h SELČ) v tlačovej správe, z ktorej cituje miestny denník The Indianapolis Star.

FedEx Mass Shooting:

- Multiple shot at Indianapolis FedEx facility, which is the 2nd biggest FedEx Express Hub

- Police declare shooting a “mass casualty incident"

- Multiple people dead in incident (via IndyStar)



