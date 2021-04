Pre USA a Rusko nastal čas na deeskaláciu, vyhlásil Biden

Spojené štáty a Rusko by mohli podľa Bidena "naštartovať dialóg o strategickej stabilite" čo sa týka rôznych globálnych otázok. Spoluprácu oboch krajín si, ako priblížil, vyžaduje napríklad potlačenie jadrových hrozieb zo strany Iránu a Severnej Kórey, zastavenie pandémie COVID-19 na svete, ako aj klimatická kríza. Príležitosťou by mohol byť summit, ktorý by sa mohol konať "toto leto v Európe". Hoci ruský prezident Vladimir Putin na pozvanie ešte nereagoval, Biden uviedol "naše tímy o tejto možnosti práve teraz diskutujú". Zdôraznil, že je preňho dôležité, aby sa s Putinom stretol osobne.

Biden však varoval: "Ak bude Rusko naďalej zasahovať do našej demokracie, som pripravený podniknúť ďalšie kroky. Ako prezident Spojených štátov mám zodpovednosť tak urobiť," citoval jeho slová denník The Guardian. Šéf Bieleho domu nazval utorňajší rozhovor s Putinom "úprimným a úctivým". Putinovi podľa vlastných slov povedal, že "mohol ísť ešte ďalej". "Rozhodol som sa ale, že tak nespravím," dodal s tým, že zvolil primerané kroky. Šéf Kremľa podľa Bidena takisto nechcel eskalovať napätie. "Chceme stabilný, predvídateľný vzťah," zdôraznil Biden. Biden vo štvrtok podpísal vykonávacie nariadenie, na základe ktorého USA uvalili ekonomické sankcie na 16 organizácií a 16 jednotlivcov, ktorí sú údajne spojení so zasahovaním Ruska do volieb v USA.

V súvislosti so súčasnou napätou situáciou medzi Ruskom a Ukrajinou a hromadením ruských vojsk na ich spoločnej hranici Biden uviedol: "Potvrdil som podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny zo strany USA a dôrazne som ho (Putina) vyzval, aby sa zdržal akýchkoľvek vojenských akcií." Vo svojom prejave Biden nespomenul väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý drží hladovku a má príznaky vážneho respiračného ochorenia, ako približuje The Guardian. Po tom, čo jeho osobný lekár novinárom povedal, že starostlivosť, ktorú Navaľnyj dostáva vo väznici je neadekvátna a mohla by skončiť smrteľne, došlo k zadržaniu lekára i reportérov. Bidenova administratíva v marci v súvislosti s uväznením Navaľného uvalila na Moskvu sankcie, no prezident USA nespomenul, či s Putinom v tejto záležitosti komunikoval.