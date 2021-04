AKTUÁLNE Vyšetrovanie vakcíny kvôli zrazeninám: Stopli distribúciu miliónov dávok v Európe!

"Vyhodnocujeme tieto prípady s európskymi zdravotníckymi úradmi," uviedla americká firma. "Rozhodli sme sa distribúciu vakcín v Európe odložiť," dodala spoločnosť. Server Politico napísal, že v Európskej únii sa vakcína mala začať používať už tento týždeň a do konca júna malo do dvadsaťsedmičky doraziť 55 miliónov dávok.

Európska agentúra pre lieky (EMA) v piatok oznámila, že vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson preskúmava kvôli štyrom zaznamenaným prípadom krvných zrazenín u osôb očkovaných touto látkou.

Dnešné oznámenie spoločnosti Johnson & Johnson označuje Politico za ďalšiu ranu pre vakcinačné plány krajín EÚ najmä potom, čo mnoho z nich obmedzilo používanie preparátu od spoločnosti AstraZeneca kvôli niekoľkým podobným prípadom vzniku krvných zrazenín.

Odporučili pozastaviť očkovanie v USA

Dôvodom odporúčania je predbežná opatrnosť úradov po výskyte šiestich prípadov krvných zrazenín po očkovaní, ktoré teraz vyšetrujú FDA a americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). FDA uviedla, že kým vyšetrovanie zamerané na objasnenie možnej závažnosti týchto prípadov nebude skončené, odporúča jednotlivým štátom USA prerušiť očkovanie touto vakcínou.

As of 4/12, 6.8m+ doses of the J&J vaccine have been administered in the U.S. CDC & FDA are reviewing data involving 6 reported U.S. cases of a rare & severe type of blood clot in individuals after receiving the vaccine. Right now, these adverse events appear to be extremely rare — U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021

Pozastavenie krátko pred oficiálnym potvrdením zo strany FDA avizoval denník The New York Times (NYT). Šesť prípadov krvných zrazenín sa podľa NYT v USA vyskytlo po očkovaní zmienenou látkou, a to približne dva týždne po jej podaní. Podľa denníka sa tieto prípady týkali výlučne žien, a to vo veku od 18 do 48 rokov. Jedna z týchto žien údajne zomrela, zatiaľ čo ďalšia, žijúca v štáte Nebraska, je údajne v kritickom stave. Podľa údajov CDC dosiaľ vakcínu od J&J podali v Spojených štátoch necelým siedmim miliónom ľudí, pričom do celých USA bolo dosiaľ distribuovaných 16 miliónov jej dávok.

"Chcel by som CDC a FDA zablahoželať za to, že sa toho veľmi rýchlo zhostili, zastavili očkovanie, kým nebudeme vedieť viac," reagoval na dnešné oznámenie vo vysielaní televízie CNN profesor z Emory University a expert na vakcináciu Carlos del Rio. Postup federálnych agentúr hodnotil ako "presne ten správny krok".

Nie všetci súhlasia s týmto postupom

Úplne opačné stanovisko na twitteri zaujal Nate Silver, čo je zakladateľ webu FiveThirtyEight, ktorý analyzuje americké voľby a verejnú mienku. "Šesť prípadov zo siedmich miliónov ľudí. Úplná katastrofa. Toto si vyžiada ľudské životy. A zvýši to váhavosť okolo vakcín. Títo ľudia nerozumejú analýze ceny a prínosov," napísal. Istý údiv na twitteri vyjadril tiež demokratický kongresman Brian Schatz.

6 cases out of 7 million people. What a disaster. This is going to get people killed. And it's going to create more vaccine hesitancy. These people don't understand cost-benefit analysis. They keep making mistakes by orders of magnitude. https://t.co/DQdvqoujHR — Nate Silver (@NateSilver538) April 13, 2021

Problém nerozhodnosti Američanov vo vzťahu k očkovaniu zmieňuje aj denník NYT, podľa ktorého je pozastavenie očkovania problémom aj kvôli aktuálnemu rozmachu koronavírusovej nákazy v rade štátov USA. Pripomína dianie v Európskej únii okolo vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a obavy, že liek môže veľmi zriedkavo spôsobovať krvné zrazeniny. "Táto obava posilnila istý odpor voči všetkým vakcínam," mieni NYT.

Vakcína od J&J dostala v USA povolenie na núdzové použitie na konci februára, pričom vzbudzovala značné očakávania, lebo sa podáva v jedinej dávke a jej skladovanie je relatívne nenáročné. Zatiaľ ale prípravok tvorí malý zlomok amerických vakcinácií, píše AP. USA od výrobcu dostali len deväť miliónov dávok, sľúbených ich majú 100 miliónov do konca mája.