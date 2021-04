NATO vyjadruje znepokojenie v súvislosti s krokmi Ruska na Ukrajine

"Zavolal som prezidentovi (Volodymyrovi) Zelenskému a vyjadril vážne znepokojenie v súvislosti s vojenskými aktivitami Ruska na Ukrajine a v okolí a s pretrvávajúcim porušovaním prímeria," napísal Stoltenberg na Twitteri. NATO podľa jeho slov podporuje "zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny".

Ukrajinský prezident Zelenskyj v utorok Stoltenbergovi prostredníctvom Twitteru odkázal, že jeho krajina je pripravená zaviesť reformy svojej armády a obrany, no samotné reformy Rusko nezastavia. Členstvo Ukrajiny v NATO je podľa Zelenského "jediným krokom k ukončeniu vojny na Donbase a vstup do Akčného plánu členstva (MAP) by bol pre Rusko jasný signál.

Kremeľ vyhlásil, že členstvo Ukrajiny v NATO by len "zhoršilo situáciu" na východe krajiny, kde prebieha konflikt. "Veľmi pochybujeme o tom, že toto Ukrajine pomôže vyriešiť jej domáce problémy," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Z nášho uhla pohľadu to situáciu len zhorší," uviedol. Ukrajinský prezident Zelenskyj minulý štvrtok obvinil Moskvu zo sústreďovania vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Solidaritu s Ukrajinou v tejto súvislosti prejavili aj Spojené štáty, Británia i Európska únia, pripomína AFP.

Pentagón minulý týždeň oznámil, že americké jednotky v Európe boli v súvislosti s vývojom situácie na východe Ukrajiny uvedené do stavu zvýšenej pohotovosti. Kremeľ nedávny pohyb svojich jednotiek nepoprel. Uviedol však, že Moskva "nikoho neohrozuje", píše AFP. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že ak Západ rozmiestni svoje posily okolo Ukrajiny, Rusko prijme ďalšie opatrenia na zaistenie svojej bezpečnosti.

Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny vypukol v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a časti východoukrajinského Donbasu ovládli proruskí separatisti. Kyjev a západné štáty obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory donbaským separatistom, čo Rusko popiera.