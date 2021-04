O takom čísle sa nám môže iba snívať: V USA za jeden deň zaočkovali viac ako 4 milióny ľudí

Sedemdňový priemer sa vďaka tomu prvýkrát dostal nad tri milióny použitých dávok denne. CDC už raz oznámila denný súčet prevyšujúci štyri milióny, ten bol však výsledkom neštandardného postupu. Denník The New York Times vysvetľuje, že agentúra typicky hlási dávky evidované v systéme k šiestej hodine rannej, ale 13. marca, kedy predstavoval prírastok 4,6 milióna, bolo do súčtu zahrnutých aj 1,6 milióna dávok nahlásených po limite.

"Wow, rekordný deň evidencie!!" reagoval na Twitteri na dnešné hlásenie Cyrus Shahpar, hlavný dátový analytik protiepidemického tímu Bieleho domu. "Prvý deň s viac ako štyrmi miliónmi. Tiež (je to) prvýkrát, čo máme priemer viac ako troch miliónov za deň v uplynulom týždni. Milióny ľudí sa spájajú v snahe urýchliť náš postup smerom ku skroteniu pandémie!" dodal.

Podľa agentúry Bloomberg sedemdňový priemer po piatku stúpol na približne 3,1 milióna vykázaných dávok. Pri takomto tempe by údajne boli tri štvrtiny populácie USA zaočkované na prelome júna a júla.

Doteraz v krajine s 330 miliónmi obyvateľov dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 asi 105 miliónov ľudí, uvádza CDC. "Plne zaočkovaných" obyvateľov úrad eviduje vyše 60 miliónov, čo zodpovedá 18 percentám obyvateľstva. Od dodávateľov očkovacích preparátov už údajne americká vláda prevzala viac ako 207 miliónov dávok.