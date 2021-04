Vozidlo vrazilo do bariéry pred sídlom amerického Kongresu, zranilo dvoch policajtov

WASHINGTON - Areál amerického Kapitolu vo Washingtone v piatok popoludní uzavreli po správach o streľbe v okolí. Krátko na to prišlo oznámenie o zranení dvoch policajtov pri náraze vozidla do bariéry pred týmto sídlom Kongresu USA. Vodiča postrelili a zadržali, informovala agentúra AP.

K incidentu došlo podľa Polície Kapitolu (USCP) na kontrolnom stanovišti neďaleko komplexu, kde následne zadržaný vodič "vrazil vozidlom do dvoch policajtov". Najmenej jeden policajt bol podľa zdrojov AP vo vážnom stave, pričom stav postreleného vodiča bol počas prevozu do nemocnice kritický. Komplex Kapitolu po streľbe uzavreli v dôsledku "vonkajšej bezpečnostnej hrozby" a pracovníkom povedali, že nemôžu z budov vychádzať ani do nich vchádzať.

V hlavnom meste USA Washingtone panuje napätie aj takmer tri mesiace po tom, ako dav ozbrojených vzbúrencov vtrhol do Kapitolu, keď kongresmani potvrdzovali víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách.

Piatkový incident sa stal necelých 100 metrov od vstupu do hlavnej budovy Kapitolu zo strany, kde zasadá Senát Spojených štátov. Oplotenie, ktoré bránilo pohybu vozidiel v tejto lokalite, nedávno odstránili v rámci opätovného otvárania Kapitolu po nepokojoch zo 6. januára.

Dané kontrolné stanovište využívajú obvykle senátori a zamestnanci Kongresu počas pracovných dní. Kongres má však v súčasnosti prestávku v zasadnutí. Prezident Biden v čase incidentu práve odchádzal z Bieleho domu do Camp Davidu.