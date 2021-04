Loď Ever Given je schopná plavby, ale do konca vyšetrovania zo Suezu nevypláva

KÁHIRA - Potápači skontrolovali spodok kontajnerovej lode, ktorá nedávno blokovala Suezský prieplav, pričom na jej trupe zistili určité poškodenia. Loď Ever Given je však napriek tomu schopná ďalšej plavby. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP.

Jeden z nemenovaných úradníkov zo správy prieplavu citovaných agentúrou AP uviedol, že odborníci teraz zisťujú rozsah škôd na lodi Ever Given. Označili ich za mierne až stredne veľké. Ďalší pohyb lode bude závisieť od "niekoľkých právnych a procedurálnych" opatrení, ktoré správa prieplavu prerokúva s jej prevádzkovateľom.

Ponory potápačov boli súčasťou pokračujúceho vyšetrovania príčin nehody, pri ktorej loď Ever Given zostala 23. marca skrížená v Suezskom prieplave, čím túto dôležitú tepnu globálnej lodnej dopravy zablokovala na šesť dní. V noci na pondelok sa ju podarilo vyslobodiť a dostať späť na vodu. Plavidlo momentálne kotví na Veľkom horkom jazere, ktoré je na polceste medzi severným a južným koncom kanála.

Počas šiestich dní, keď bol prieplav spájajúci Stredozemné a Červené more mimo prevádzky, uviazli na jeho oboch koncoch desiatky lodí. Od jeho znovuotvorenia do stredy poludnia ním preplávalo viac ako 160 plavidiel. Kontajnerová loď Ever Given však až do konca vyšetrovanie nesmie pokračovať vo svojej plavbe. Generál Usáma Rabíja, ktorý je šéfom spoločnosti SCA spravujúcej Suezský prieplav, v stredu vo vysielaní egyptskej televízie vyhlásil, že kapitán plavidla musí ešte vyšetrovateľom odovzdať čiernu skrinku a ďalšie dokumenty.

Šesťdňová uzávierka Suezského prieplavu "spustila dominový efekt meškaní pri dodávke tovarov a nevybavených zásielok", uviedol Diego Pantoja-Navajas, expert na logistiku a viceprezident divízie WMS Cloud Development v spoločnosti Oracle.