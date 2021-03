VIDEO Radostné trúbenie: Blokáda Suezského prieplavu skončila! Loď sa podarilo uvoľniť

Zdroj: TASR/Suez Canal Authority via AP

KÁHIRA - Obrovskú kontajnerovú loď Ever Given, ktorá takmer týždeň blokovala Suezský prieplav, sa v pondelok podarilo opäť dostať na vodu a smeruje von z kanála. Oznámila to spoločnosť SCA spravujúca Suezský prieplav, informovala agentúra AP.