VIDEO Zaujímavá štúdia odhalila: TÚTO vlastnosť majú chobotnice spoločnú s človekom

Podľa vedcov z Brain Institute na Brain Institute of the Federal University of Rio Grande do Norte zvieratá prechádzajú najmenej dvoma rôznymi fázami spánku - „pokojnou“ a „aktívnou“ fázou. V druhej menia chobotnice okrem iného farbu a pohybujú zatvorenými očami.

Aktívna fáza je podobná REM spánku u ľudí

Vedci tvrdia, že nepokojná „aktívna“ fáza je podobná fáze, ktorá je u ľudí známa ako REM spánok. REM (rapid eye movement) je anglická skratka pre „rýchle pohyby očí“, ktoré sú typické pre spánkovú fázu so snami.

Vedci však zatiaľ nemôžu s istotou povedať, či zvieratá skutočne snívajú. Ak je to tak, vedci predpokladajú, že ich sny budú skôr pripomínať „malé videoklipy“ alebo animované obrázky. K tomu je potrebný ďalší výskum.

Chobotnice sa považujú za jedinečné z hľadiska svojej zložitosti v správaní a v nervovom systéme, ktorý sa považuje za ohromujúci medzi bezstavovcami.