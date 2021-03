KORONAVÍRUS Komisár EÚ pre vnútorný trh: Vakcíny Johnson & Johnson budú dostupné od apríla

EÚ následne od júla do septembra dostane ďalších 120 miliónov dávok tejto jednodávkovej vakcíny, spresnil Breton. Breton to novinárom povedal počas svojej návštevy v továrni na severovýchodne Španielska, kde sa plnia ampulky tejto vakcíny vyvinutej spoločnosťou Janssen Pharmaceuticals, ktorá má hlavné sídlo v Belgicku a je súčasťou medzinárodného koncernu Johnson & Johnson.

Ide o štvrtú vakcínu, ktorá dostala súhlas na použitie v EÚ, a súčasne o prvú jednodávkovú vakcínu proti covidu. Klinické testy potvrdili, že je účinná pri prevencii ochorenia COVID-19 u ľudí vo veku od 18 rokov.

Vakcíny proti COVID-19 sa aktuálne podľa Bretona vyrábajú v EÚ už na 52 miestach. V EÚ sa podľa jeho slov do konca roka vyrobia dve až tri miliardy dávok očkovacích látok, čím sa stane najväčším svetovým producentom. Zároveň by jej to malo umožniť zaočkovať do polovice júla približne 70 percent svojich obyvateľov, dodal eurokomisár.