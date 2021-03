Z kanála na ulici sa ozýval krik: FOTO Hasiči v šoku! V smradľavej šachte našli nahú ženu (43)!

Kennedyová uviedla, že sa v kanalizácii pohybovala asi tri týždne, než uvidela nejaké svetlo a usadila sa v odtokovej šachte, pretože vedela, že nad ňou po ulici chodia ľudia. Jej matka údajne vyšetrovateľom povedala, že dcéra mala v minulosti psychické problémy a užívala drogy. Taktiež mala pod vplyvom drog robiť čudné veci a zlé rozhodnutia.

Zdroj: FB/Delray Beach Fire Rescue

Či je Kennedyovej výpoveď pravdivá, polícia nepotvrdila. Informovala však, že naozaj bola nezvestná od 3. marca. Policajný hovorca uviedol, že počiatočné vyšetrovanie nepreukázalo žiadne známky násilného správania a žena nebola donútená konať proti svojej voli.

Zdroj: FB/Delray Beach Fire Rescue

Hasiči a záchranári z Delray Beach zverejnili na sociálnej sieti zábery, ako ženu vyťahujú z odtoku. Kvôli jej nahote miesto zakrývali biele plachty. Bola špinavá, vo vlasoch mala lístie a bola príliš slabá na to, aby sa sama postavila. Previezli ju do lekárskeho centra na ošetrenie drobných poranení a modrín. Taktiež postúpila zhodnotenie svojho duševného zdravia po tom, čo jej matka polícii povedala o je psychických problémoch.

Zdroj: FB/Delray Beach Fire Rescue

V policajnej správe sa uvádza, že Kennedyová užíva metadón a poslednú dávku si vzala 2. marca, deň predtým, ako sa stratila. Metadón je opioid na predpis, ktorý sa používa na liečbu závislosti od heroínu a iných liekov či omamných látok.

Zdroj: FB/Delray Beach Fire Rescue

Hovorkyňu hasičskej a záchrannej služby v Delray Beach Dani Moschellaovú incident šokoval a pre The Sun Sentinel uviedla, že Kennedyová mala šťastie, že prežila. „Predstava, že by tam niekto mohol byť dlhší čas, je znepokojujúca. Je to špinavé, nebezpečné, sú tam hady, potkany, odpadky, špina a lístie, všetko, čo je na ulici a čo sa spláchne do kanalizácie, a strašne to smrdí.“

Zdroj: FB/Lyndsey Kennedy

Moschellaová poznamenala, že odtokový otvor z ulice je príliš malý na to, aby sa do neho žena vtesnala. Hasiči pritom majú veľa výjazdov, kedy z kanála zachraňujú káčatká, mačiatka a šteniatka, ale toto je asi prvýkrát, čo museli pomáhať človeku.