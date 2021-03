FOTO Kňaz (37) nakrúcal v kostole porno s dvomi ženami: Sex na oltári aj s erotickými pomôckami

NEW YORK - Bývalého kňaza z Louisiany a dve profesionálne dominy obvinili z vandalizmu kvôli tomu, že sa spoločne v septembri minulého roka oddávali sexu na kostolnom oltári. Travisa Clarka (37) a jeho spoločníčky spočiatku obvinili z obscénnosti na verejnosti, no nakoniec v piatok okresná prokuratúra rozhodla inak.

Zvrhlosti sa odohrali na prelome 29. a 30 septembra minulého roka v katolíckom Kostole sv. Petra a Pavla v meste Pearl River v americkom štáte Louisiana. Podľa portálu nola.com náhodní okolidúci si všimol, že je rozsvietené a uvidel cez okno a sklenené dvere Clarka ako sexuje na oltári s dvomi ženami oblečenými v korzetoch a na nohách mali topánky s vysokými podpätkami. Išlo o Mindy Lynn Dixonovú (41) z Kentu vo Washingtone a Melissu Kamon Chengovú (28) z Alpharetty v štáte Georgia.

Zdroj: St. Tammany Parish Sheriff's Office

Polícia ako dôkazy na mieste zhabala plastové sexuálne hračky, pódiové svetlá aj dve záznamové zariadenia - telefón a kameru umiestnenú na statíve. Všetkých troch účastníkov orgií zadržala za obscénnosť, keďže sa oddávali vášni na verejne prístupnom mieste. Nečudo, že ich správanie vyvolalo škandál a Travisa Clarka stál miesto kňaza. Hneď na druhý deň bol postavený mimo funkciu. Oltár po znesvätený spálili a nahradili novým.

Melissa Chengová Zdroj: St. Tammany Parish Sheriff's Office

Ženy sa pri zadržaní pred policajtmi bránili, že prišli s kňazom natáčať film s hraním rolí. Navyše nič nenasvedčalo tomu, že by bol ich styk nedobrovoľný, no aj tak to vyzeralo, že sa dopustili obscénnosti. Teraz majú však na krku už iba obvinenie z vandalizmu a poškodzovania majetku v hodnote viac ako 500 a menej ako 50-tisíc dolárov.

Advokát Bradley Phillips, ktorý zastupuje obe ženy, uviedol, že prokuratúra urobila správne, keď sa rozhodla, že jeho klientky nebude stíhať za obscénnosť. Podľa neho bolo ich správanie súkromné a legálne a neodohrávalo sa na verejnosti.

Mindy Dixonová Zdroj: St. Tammany Parish Sheriff's Office

"Je zrejmé, že štát prekročil svoje právomoci, prekrútil fakty z tohto prípadu, aby zapadli do ich vlastného príbehu," uviedol Phillips a dodal, že to nie je nič iné ako slabo zahalený pokus o reguláciu morálky súkromných osôb. "To, že sa vám niečo nepáči, neznamená, že je to trestné. Moje klientky sa tešia na ich deň pred súdom, kde budeme pokračovať v boji proti tomuto nepodloženému obvineniu,“ dodal.