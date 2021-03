FOTO Tragická nehoda v Chorvátsku: Nákladné auto sa prevrátilo, zahynuli štyria migranti

Nehoda sa stala na diaľnici neďaleko hraníc s Bosnou, dodala chorvátska polícia. Nákladné vozidlo malo podľa nej srbskú štátnu poznávaciu značku. Chorvátska štátna televízia HRT uviedla, že nákladné auto prevážalo tony ťažkých rolí papiera, ktoré rozdrvili niektorých migrantov ukrývajúcich sa v čase nehody medzi nimi.

Zdroj: TASR/Novska Fire Brigade via AP

Miestny predstaviteľ Zlatko Pješ pre televíziu HRT povedal, že do nemocníc v oblasti previezli najmenej 11 ľudí, niektorí z nich mali vážne zranenia. Spresnil, že migranti boli Sýrčania. Bezprostredne nebolo známe, čo nehodu neďaleko chorvátskej obce Okučani, približne 100 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Záhreb, spôsobilo.

Nešťastie len zdôraznilo nebezpečenstvá, ktorým čelia utečenci a migranti z Blízkeho východu, Afriky či Ázie, keď sa vydajú na cestu do západnej Európy. Na Balkáne uviazli tisíce ľudí, ktorí sa ilegálne pokúšajú prejsť cez hranice smerom do bohatých krajín Európskej únie. Migranti často zaplatia prevádzačom, aby im zariadili ilegálny prevoz, alebo sami tajne vkĺznu do nákladných vozidiel.