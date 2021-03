AKTUÁLNE Pri Novom Zélande sa triasla zem: Odborníci varujú pred cunami

Pri pobreží Nového Zélandu došlo k silnému zemetraseniu o sile 7,3 stupňa. K otrasom došlo v noci na piatok (2.30 hod.miestneho času) v hĺbke 94 kilometrov asi 100 kilometrov východne od tichomorského štátu, uviedol miestny monitorovací systém GeoNet. Odborníci vydali varovanie pred vlnou tsunami.

Anyone near the coast who felt a LONG or STRONG quake should MOVE IMMEDIATELY to the nearest high ground, or as far inland as you can #EQNZ