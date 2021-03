VIDEO Miliardár hľadá osem ľudí na cestu, ktorá sa zapíše histórie: Má iba dve podmienky!

Jusaku Maezawa

Zdroj: SITA/AP Photo/Koji Sasahara

TOKIO - Japonský miliardár Jusaku Maezawa hľadá osem spolucestujúcich, ktorých so sebou vezme na let okolo Mesiaca plánovaný na rok 2023. Štyridsaťpäťročný výstredný boháč pred rokom zrušil svoj "inzerát" na výber dievčaťa, s ktorým chcel k Mesiacu letieť. Potenciálnych partneriek sa mu vtedy ozvalo skoro 30-tisíc. V roku 2018 zase tvrdil, že so sebou k Mesiacu vezme šesť až osem umelcov.