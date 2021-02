VIDEO Školská prednáška ho vyšla draho: Pre ukážku taktiky čaká policajného dôstojníka tvrdý trest

Incident sa stal v meste Nižnevartovsk v centrálnej časti Ruska počas stretnutia o kariérnych možnostiach študentov strednej školy, na ktorom sa preberala aj policajná taktika. V rámci prednášky boli žiaci rozdelení na demonštrantov a policajtov. Demonštranti mali na policajtov zaútočiť loptami, policajti útok odvrátili štítmi. Nasledovalo "zatknutie" protestujúcich.

Polícia sa rýchlo snažila obhájiť prednášku tým, že chcela zvýrazniť charakter policajnej práce a žiakom 10. a 11. ročníka priblížiť policajný výstroj. Úrady v Chantyjsko-Mansijskom autonómnom okruhu, v ktorom mesto Nižnevartovsk leží, oznámili, že o prácu v dôsledku školskej prezentácie príde vysokopostavený policajný dôstojník.

Another day, another bizarre Kremlin propaganda attempt to stamp out the Navalny protests.



A school in Nizhnevartovsk in Siberia invited some riot police in to show what their job is like. The kids hurled objects at them and got “arrested.” Russia!pic.twitter.com/vKg88kt0Pu