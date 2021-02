KORONAkríza v plnom prúde: Zúfalý mladík (22) mal dvesto 200 pohovorov, TOTO je výsledok!

Začal si hľadať prácu, ktorá najlepšie zodpovedá jeho vzdelaniu - ako je asistent v kancelárii niektorého z poslancov, prípadne inde v štátnej správe. Ale pretože nič nenašiel, zľavil zo svojich požiadaviek a už je ochotný vziať prakticky akúkoľvek administratívnu prácu, len aby získal aspoň pracovné skúsenosti.

"Na hľadanie práce je teraz naozaj veľa ťažká doba. Kvôli pandémii je menej príležitostí," hovorí.

Jamie býva s rodičmi v Romforde v grófstve Essex a nie je zďaleka sám, kto sa potýka s podobnými ťažkosťami. Čerstvé štúdie ukazujú, že koronavírusovú krízu a jej dopady na trh práce pociťujú obzvlášť tvrdo práve mladí ľudia. Výskum Inštitútu pre štúdiá zamestnanosti (IES) napríklad zistil, že skoro polovica pracovných miest, ktorá kvôli pandémii zmizla, pripadá na ľudí do 24 rokov.

Ilustračné foto Zdroj: thinkstock.com

Menej pracovných miest

Navyše platí, že viac ľudí sa uchádza o menej pracovných miest. Mladí ľudia sa tak ťažko dostávajú na trh práce. Jamie hovorí, že najviac deprimujúce je pre neho zistenie, že zamestnávatelia nie sú pripravení mu pomôcť, aby sa zlepšil. Stačilo by vraj, keby mu povedali, ako si na pohovore viedol a keby mu vysvetlili, v čom bola chyba.

"Je to jednoduché - je tu až príliš veľa takých ľudí, ako som ja, aby sa niekto obťažoval dať nejakú spätnú väzbu," hovorí Jamie. "Nie je to len odmietnutie, je to pocit, že tie dvere sú zamknuté a vy nemáte kľúče," dodal k svojej skúsenosti s pracovnými pohovormi.

Jamie si myslí, že keď je toľko uchádzačov o prácu, zamestnávatelia aktívne hľadajú dôvody, aby ho nemuseli prijať. "Vyzerá to, že keď na pohovore urobíte chybu, už sa to nedá vrátiť."

Ilustračné foto Zdroj: Thinkstock.com

Alarmujúce dopady na ekonomiku

Pokles zamestnanosti za súčasnej pandémie dolieha na 46 percent mladých ľudí, ktorí ale predstavujú len každého deviateho zamestnanca, zistila ďalšia štúdia. Ukázala tiež, že najhoršie sú na tom tí mladí ľudia, ktorí sú z iného etnického prostredia, najmä ak sú to černosi alebo aziati. To má podľa štúdie tiež alarmujúce dopady na ekonomiku.

"Mladí ľudia väčšinou pracujú na miestach, ktoré pandémia zasiahla najviac. A tak im aj najviac hrozí, že prídu o prácu," uvádza správa, ktorú zverejnila organizácia Youth Futures Foundation. V súčasnosti má v Británii prácu iba jeden zo šiestich ľudí vo veku 16 a 17 rokov. To je najmenej za čas, čo sa tieto údaje sledujú, upozorňuje správa. Mnoho ľudí sa však rozhodlo zostať zatiaľ v škole, aby vstup na trh práce oddialili.

"Tí z najmenej priaznivého prostredia, ktorí by sa spoliehali na čiastočné úväzky, aby si mohli zaplatiť štúdium, pravdepodobne pocítia dlhodobejšie ekonomické dopady a prídu o cenné pracovné skúsenosti, ktoré by im pomohli získať prácu v budúcnosti," uvádza správa. Skoro 200-tisíc mladých ľudí, ktorí sú teraz v Británii bez práce, sú pritom nezamestnaní viac ako šesť mesiacov.