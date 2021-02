KORONAVÍRUS Nemecko chce vyhlásiť Tirolsko a Česko za oblasti, kde prevládajú mutácie vírusu

Spolkové krajiny Bavorsko a Sasko požiadali vládu v Berlíne, aby spomínané regióny zaradila do zoznamu rizikových z dôvodu šírenia variantov koronavírusu, uviedol Seehofer. "Zrejme to schválime. Je to dohodnuté s kancelárkou (Angelou Merkelovou) a vicekancelárom (Olafom Scholzom)," povedal. Ak nemecká spolková vláda k tomu naozaj pristúpi, znamenalo by to zavedenie kontrol na hraniciach s ČR i Rakúskom, povedal vo štvrtok v Mníchove bavorský premiér Markus Söder, informovala agentúra APA.

Do Nemecka by tak z týchto rizikových oblastí mohli ľudia cestovať len s negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Tí, čo by ho nemali, by boli zastavení na hraniciach a neboli vpustení na nemecké územie. Nemecko doteraz za oblasti s vysokou mierou šírenia variantov koronavírusu vyhlásilo Britániu, Portugalsko, Írsko, Brazíliu a Juhoafrickú republiku.

Söder dodal, že podporuje opatrenia rakúskej vlády, ktoré boli zavedené v Tirolsku pre tzv. juhoafrický variant koronavírusu. Poznamenal však, že si nie je istý tým, či sa tieto pravidlá v Tirolsku skutočne dodržiavajú. Vývoj v Tirolsku je značne znepokojujúci, dodal Söder. "Nechcem znova zažiť druhý Ischgl," varoval v súvislosti s lyžiarskym strediskom, ktoré sa vlani na jar stalo ohniskom nákazy.

Zdroj: SITA/Jussi Nukari/Lehtikuva via AP

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v utorok oznámil, že obyvatelia Tirolska budú od piatka nasledovných desať dní na vycestovanie do iných častí krajiny potrebovať negatívny výsledok testu na koronavírus, ktorý nebude starší ako 48 hodín. Prísne pravidlá cezhraničnej dopravy chce pre českých pendlerov od soboty zaviesť i nemecká spolková krajina Sasko, informovala agentúra DPA.

Pendleri by sa mali po novom testovať na prítomnosť koronavírusu denne a Sasko zvažuje i istý druh karantény pre pendlerov spočívajúci v tom, že po práci by sa mali zdržiavať doma. Možnosti, ako to kontrolovať, sú však podľa tamojšieho premiéra Michaela Kretschmera obmedzené. Výnimky pre pendlerov by mali platiť len v nemocniciach, ošetrovateľských domovoch a v poľnohospodárstve.

Určité ohniská nákazy v susednom Česku, kde sa šíri britský variant koronavírusu, je nutné izolovať, vyhlásil Kretschmer vo štvrtok v Drážďanoch. Pripomenul tiež, že v dvoch regiónoch v ČR prekročila sedemdňová incidencia číslo 1000. Kretschmer uviedol, že českému premiérovi Andrejovi Babišovi ponúkol pomoc pri zvládaní pandémie.

Zdroj: TASR/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa,dpa-Bildfunk

Ešte v stredu Söder konštatoval, že ak Česko nebude schopné prijať patričné opatrenia na zastavenie šírenia nákazy, potom bude jednou z možností i uzatvorenie hraníc, pripomenula agentúra AFP. Zatvorenie hraníc v prípade, že sa v susedných štátoch budú naďalej šíriť varianty vírusu nevylúčil ani predseda vlády Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann.

Česko vo štvrtok zakázalo vycestovať ľuďom z okresov Cheb a Sokolov na hraniciach s Bavorskom a Trutnov ležiacom na hraniciach s Poľskom a Saskom. Počet nakazených koronavírusom na 100.000 obyvateľov je tam totiž troj- až štvornásobne vyšší ako v iných častiach krajiny.