Obrovský medicínsky úspech: VIDEO Lekári dali mladíkovi (22) novú nádej po desivej nehode

WASHINGTON - Dvadsaťdvaročný Joe DiMeo z New Jersey sa podľa lekárov úspešne zotavuje po tom, čo kvôli následkom autonehody podstúpil pred šiestimi mesiacmi náročnú transplantáciu. Tím lekárov mu počas 23-hodinovej operácie dokázal dať novú tvár a obe ruky.

DiMeo po nočnej zmene v práci zaspal za volantom, jeho auto narazilo do obrubníka a stĺpu elektrického vedenia, prevrátilo sa a začalo horieť. Prechádzajúci vodič nehodu videl a mladíka z horiaceho auta vytiahol. Jeho zranenia boli ale také závažné, že musel stráviť niekoľko mesiacov v umelom spánku a kvôli rozsiahlym popáleninám tretieho stupňa podstúpil 20 rekonštrukčných operácií a transplantácií kože.

Keď ale začalo byť jasné, že klasické operácie pacientovi nepomôžu znovu úplne získať zrak a obnoviť funkčnosť rúk, DiMeov zdravotnícky tím, majúci 140 odborníkov, sa začal pripravovať na riskantnú transplantáciu. Lekári mladému mužovi amputovali obe ruky a na úrovni polovice predlaktia ich nahradili novými. Pritom prepojili nervy, cievy i šľachy. Zároveň mu transplantovali celú tvár vrátane čela, obočia, nosa, očných viečok, pier, oboch uší a tvárových kostí.

Pacient sa teraz znovu učí usmievať, žmurkať, štípať alebo stláčať. "Vedel som, že budem postupovať len malými krôčikmi. Musíte mať veľa motivácie a trpezlivosti," uviedol. DiMeo bude musieť do konca života užívať lieky a venovať sa rehabilitácii, aby znovu nadobudol cit v rukách aj tvári a dokázal transplantované časti tela ovládať.

Celosvetovo doteraz chirurgovia vykonali len 18 transplantácií tváre a 35 transplantácií rúk, pripomenula stanica Sky News. Súčasné transplantácie tváre a oboch rúk sú však extrémne zriedkavé a zatiaľ sa o ne experti pokúsili len dvakrát. Prvý pacient bol takto operovaný v roku 2009 v Paríži a na následky operácie zomrel. O dva roky neskôr sa bostonskí lekári pokúsili o to isté u ženy po napadnutí šimpanzom, niekoľko dní po operácii jej ale museli transplantované ruky opäť odstrániť.

Český plastický chirurg Bohdan Pomahač, ktorý pôsobí v nemocnici v americkom Bostone a viedol posledný spomínaný pokus, úspech lekárskeho tímu okomentoval slovami: "Skutočnosť, že sa im to podarilo, je fenomenálny. Viem z prvej ruky, že je to neuveriteľne komplikované. Je to obrovský úspech."

Lekári pôvodne odhadovali šancu, že sa nájde niekto kompatibilný s pacientovým imunitným systémom, len na šesť percent. Navyše hľadali niekoho rovnakého pohlavia a s rovnakou farbou kože, rolu hralo aj to, aby mal darca rovnakú preferenciu pre používanie pravej alebo ľavej ruky.