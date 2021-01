Americká herečka odišla do filmového neba: Zomrela držiteľka Oscara Cloris Leachmanová

Leachmanová skonala prirodzenou smrťou vo svojom dome v kalifornskom meste Encinitas s dcérou po boku, potvrdil herečkin manažment, z ktorého vyhlásenia vo štvrtok citovala stanica BBC. Medzi Leachmanovej pamätné úlohy patrí rola Phyllis v televíznom sitkome The Mary Tyler Moore Show či Frau Blücher vo filmovej komédii Mladý Frankenstein (1974).

Leachmanová mala dlhú kariéru aj ako charakterová herečka, stvárnila Idu v seriáli Malcolm in the Middle a Timmyho matku v seriáli Lassie. Stvárnila tiež matku Ellen DeGeneresovej v jej sitkome The Ellen Show.

Leachmanová, niekdajšia kráľovná krásy, účinkovala aj vo filmoch Butch Cassidy a Sundance Kid (1969) alebo Crazy Mama (1975). Herečka bola okrem Oscara i držiteľkou Zlatého glóbusu, ocenenia BAFTA a deviatich cien Emmy. Leachmanová, rodáčka z amerického štátu Iowa, bola v rokoch 1953-79 vydatá za režiséra Georgea Englunda a zanechala po sebe päť detí. Jej vnučkou je popová speváčka Anabel Englundová.