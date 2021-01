Madridom otriasla mohutná explózia, ulice sú pokryté sutinami: Na mieste sú najmenej dve obete

Veľký výbuch spôsobil v Madride v stredu rozruch. Okolo 15. hodiny vyhodí do vzduchu budovu na ulici Calle de Toldeo neďaleko Puerta de Toledo. Chodci hlásia ťažko poškodenú budovu. Výbuch zničil horné tri poschodia domu.

Starosta Madridu uviedol, že výbuch si vyžiadal najmenej dva ľudské životy.

The mayor of Madrid says that at least two people died in a blast that an initial assessment linked to a gas leak. The explosion partially destroyed a building. A nearby nursing home was evacuated although no injuries have been reported. https://t.co/7gPVvs8DNE