Koniec Trumpovej vlády: NAŽIVO Do Kapitolu prúdia hostia, Biden sa čoskoro stane novým prezidentom

WASHINGTON - Boli to neuveriteľné štyri roky, spoločne sme toho toľko dokázali. Takýmito slovami odchádzajúci americký prezident Donald Trump začal posledný prejav svojho funkčného obdobia. Pred odletom na Floridu poprial nastupujúcej administratíve veľa šťastia a úspechov. Svoje plány pre nadchádzajúce mesiace a roky nešpecifikoval.

LIVE vysielenie z udalostí pred inauguráciou

16:30 Slovenskí europoslanci: Biden je šanca na zlepšenie vzťahov EÚ s USA

Ivan Štefanec (KDH) z frakcie ľudovcov (EPP) priznal, že od nástupu nového amerického prezidenta očakáva zlepšenie európsko-amerických vzťahov. "Potrebujeme zlepšiť nielen ochranu investícií, ale potrebujeme sa rozprávať aj o novej podobe obchodných vzťahov vo svete," upozornil. Podľa jeho slov po "výmene stráží" v Bielom dome nastala veľká príležitosť nielen pre zlepšenie v oblasti bezpečnosti, ale aj v oblasti obchodu a investícií a hospodárstva.

Zdroj: SITA/Tasos Katopodis/Pool Photo via AP

Michal Šimečka (PS) z liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE) podotkol, že je veľký priestor na spoluprácu medzi EÚ a USA a Joe Biden má dobrú vôľu to potvrdiť. Dodal, že po štyroch rokoch Donalda Trumpa, ktoré boli hrozné nielen pre Ameriku, ale aj pre celý svet a euroatlantické vzťahy vzhľadom na hrozby obchodnej vojny a nenávistné prejavy zo strany prezidenta, musí prísť nová kapitola. "Potrebuje to nielen Európa, ale aj naša planéta. Biden sľúbil návrat k parížskej klimatickej dohode a boj proti klimatickým zmenám je jedna z tých oblastí, kde EÚ a USA môžu spolupracovať. Tento tandem je teraz to, čo planéta potrebuje," skonštatoval.

Zdroj: SITA/AP Photo/Carolyn Kaster

15:10 Biden sa pred inauguráciou zúčastňuje bohoslužby

Demokrat Joe Biden, ktorý sa stane 46. prezidentom Spojených štátov, začal dnešný program účasťou na bohoslužbe. Koná sa v rímskokatolíckej katedrále svätého Matúša, ktorá sa nachádza neďaleko Bieleho domu vo Washingtone. Podľa stanice CNN bude Biden len druhým katolíkom na čele Spojených štátov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Bohoslužby sa okrem Bidena a jeho manželky Jill zúčastňuje tiež budúca viceprezidentka Kamala Harrisová s manželom Dougom Emhoffom. Na Bidenovo pozvanie sa pripojili aj členovia Kongresu vrátane šéfa republikánskej väčšiny v Senáte Mitcha McConnella, šéfa senátnych demokratov Chucka Schumera, predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej a lídra snemovných republikánov Kevina McCarthyho.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

15:00 Trumpove posledné slová pred odletom na Floridu

"Neboli sme bežná administratíva," povedal Trump skupine svojich priaznivcov na leteckej základni za Washingtonom. "To, čo sme urobili, je úžasné," pokračoval, potom opakoval tradičné nepresné tvrdenia o "najväčšom znížení daní v dejinách" a "najlepšej ekonomike" v histórii Spojených štátov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

"Vždy za vás budem bojovať, budem sa pozerať, budem počúvať. Novej administratíve prajem veľa šťastia a veľké úspechy," uviedol Trump. Na záver prejavu povedal, že "v nejakej podobe sa vrátime", a dodal: "Nech sa vám darí, čoskoro sa uvidíme."

14:35 S Donaldom Trumpom a jeho manželkou sa zvítala na letisku aj rodina

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

14:20 Nástupom prezidenta Bidena sa výrazne zlepšia vzťahy EÚ a USA

Nástupom nového amerického prezidenta Joea Bidena sa výrazne zlepšia vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a USA. Doteraz sa nevyvíjali dobre. Uviedol to počas stredajšieho rokovania vlády minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).

Zdroj: SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell

"V ostatnom období, a nielen počas pôsobenia prezidenta Trumpa, sa Spojené štáty a Európa vzájomne od seba vzďaľovali. Začali sme, bohužiaľ, žiť v takých vzdialených svetoch. Američania vo svojom, my vo svojom," poznamenal Korčok.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dobrou správou sú podľa ministra aj nominácie na vysoké posty v americkej politike. Korčok pripomenul, že USA aj Európa majú zodpovednosť za to, ako svet vyzerá. Nemôžu si podľa neho dovoliť vzájomné napätie medzi sebou.

14:15 Donald Trump opustil Biely dom, mieri na Floridu

Končiaci americký prezident Donald Trump po štyroch rokoch vo funkcii krátko po 08.00 h. miestneho času (14.00 h. SEČ) opustil Biely dom, do ktorého sa popoludní miestneho času nasťahuje ako nová hlava štátu Joe Biden. Do vrtuľníka Trumpa odprevadila jeho manželka Melania a prezident sa pred nástupom krátko prihovoril k prítomným novinárom. Jeho funkčné obdobie sa skončí na poludnie miestneho času (18.00 h. SEČ).

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Ešte pred koncom svojho mandátu má Trump vystúpiť s vyhlásením na Andrewsovej základni, odkiaľ potom v prezidentskom špeciále Air Force One odletí na Floridu. Prvé chvíle v pozícii exprezidenta podľa všetkého strávi vo svojej rezidencii Mar-a-Lago vo West Palm Beach.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

14:10 Zlepšenie vzťahov Ruska s USA bude závisieť od Bidena

Kremeľ v stredu vyhlásil, že akékoľvek zlepšenie napätých vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi bude závisieť od Joa Bidena, ktorý napoludnie miestneho času zloží prezidentský sľub. Informovala o tom agentúra AFP.

"Rusko bude žiť tak, ako žilo stovky rokov predtým: bude sa snažiť o dobré vzťahy so Spojenými štátmi," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. To, či sa o rovnaký cieľ bude usilovať i Washington, "bude záležať od pána Bidena a jeho tímu," dodal.

Zdroj: SITA/AP Photo/David J. Phillip

13:40 Inaugurácia Joa Bidena je dobrým dňom pre demokraciu

Dobrým dňom pre demokraciu nazval stredajšie inaugurovanie amerického prezidenta Joa Bidena nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Vyjadril sa tak vo videoposolstve, ktoré zverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke, ako aj na sociálnych sieťach.

Zdroj: SITA/AP Photo/David J. Phillip

Pre Steinmeiera predstavuje uvedenie Bidena, ktorý nahradí Donalda Trumpa, do funkcie 46. prezidenta USA úľavu". "Veľmi mi odľahlo, že Joe Biden bude dnes inaugurovaný ako prezident (USA) a príde do Bieleho domu," uviedol v posolstve zverejnenom v stredu na internetovej stránke www.bundespräsident.de, ako aj na účtoch na Instagrame a Facebooku. "Viem, že tento pocit zdieľajú mnohí ľudia v Nemecku," dodal.

13:30 Vznik červenej zóny

Spravodajský web BBC informoval, že v centre americkej metropoly vznikla "červená zóna", do ktorej môžu vojsť len vozidlá so špeciálnym povolením. Okolo nej je potom ešte "zelená zóna", kde sa môžu pohybovať ľudia, ktorí tu žijú alebo pracujú.

Zdroj: TASR/AP Photo/Andrew Harnik

"Hlavné mesto v stredu zvieral ranný pokoj, zatiaľ čo ozbrojení vojaci obklopovali pódium, kde má Joseph R. Biden Jr zložiť prezidentský sľub... Obvyklý ruch sprevádzajúci inauguračnú akciu sa nekonal... Namiesto tradičných davov sú tu bezpečnostní pracovníci a žiletkový drôt," popisal situáciu denník The New York Times.

Zdroj: SITA/AP Photo/David J. Phillip

13:10 Trump nariadil odtajnenie dokumentov FBI

Americký prezident Donald Trump len niekoľko hodín pred odchodom z funkcie nariadil odtajnenie súboru dokumentov súvisiacich s operáciou Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) okolo ruských snáh ovplyvniť americké voľby v roku 2016. Žiadne spisy však ihneď zverejnené neboli a nebolo jasné, aké materiály konkrétne Trump odtajnil.

Prezident tiež v noci na dnes zneplatnil dekrét o etickom sľube členov svojej administratívy, v ktorom sa títo činitelia zaväzovali, že päť rokov nebudú prevádzkovať lobistické aktivity na bývalých pracoviskách.

Zdroj: Getty Images

13:00 Biden chce v prvý deň podpísať 15 výkonných nariadení

Novozvolený prezident USA Joe Biden plánuje počas prvých hodín na poste šéfa Bieleho domu podpísať v stredu 15 výkonných nariadení týkajúcich sa ochrany klímy, imigrácie, boja proti novému koronavírusu, ako aj ekonomickej situácii v krajine. Informovali o tom agentúry AFP a AP s tým, že tak zruší viacero sporných nariadení svojho predchodcu Donalda Trumpa.

Zdroj: TASR/AP Photo/Rebecca Blackwell

V rámci boja proti šíreniu pandémie COVID-19 vydá príkaz na nosenie rúšok v budovách spravovaných federálnou vládou, obnoví ochranu prírodných rezervácií, ktorú tiež odvolal Trump, a v súvislosti s následkami pandémie sa bude usilovať o to, aby dosiahol zmrazenie príkazu na vysťahovanie z domova a ochránil hypotéky miliónov ľudí.

12:50 Na Bidenovu inauguráciu prídu aj exprezidenti

Na Bidenovej inaugurácii sa zúčastnia exprezidenti USA Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton, takisto ako aj bývalé prvé dámy Michelle Obamová, Laura Bushová a Hillary Clintonová. Príde i odchádzajúci viceprezident Mike Pence.

Zdroj: SITA

Naopak Jimmy Carter, najstarší žijúci bývalý prezident USA, ani jeho manželka Rosalynn Carterová sa prvýkrát od roku 1977, keď zložil sľub, na inaugurácii nezúčastnia. Bidenovi však zaželali "všetko dobré".

12:10 Sťahovanie v Bielom dome musí byť hotové za 5-6 hodín

Iba niekoľko hodín majú dnes zamestnanci Bieleho domu na to, aby vysťahovali z prezidentského sídla končiacu hlavu štátu Donalda Trumpa a nasťahovali nového prezidenta Joa Bidena. Trump sa chystá opustiť prezidentskú rezidenciu o ôsmej ráno (14.00 h. SEČ) a Bidenova inaugurácia sa začne okolo 11.00 h. (17.00 h. SEČ).

"Na sťahovanie majú iba päť alebo šesť hodín," povedala spravodajskej stanici ABC7 News novinárka a spisovateľka Kate Andersenová Browerová, ktorá sa špecializuje na amerických prezidentov. Podľa nej ide o neuveriteľne dobre pripravenú rutinu, ktorú po štyroch či ôsmich rokoch vykonáva asi stovka zamestnancov Bieleho domu. Úlohou je zabezpečiť, aby všetko bolo dotiahnuté do dokonalosti. Podľa Browerovej tak nový prezident po príchode do Bieleho domu nájde v kuchyni svoje obľúbené jedlo a v kúpeľni svoj obľúbený šampón.

Zdroj: SITA/Joe Raedle/Pool via AP

11:50 Washington je plný vojakov, Trump odlieta na Floridu

Končiaci šéf Bieleho domu Donald Trump ohlásil, že sídlo hlavy štátu opustí o 14.00 h. SEČ a odletí na Floridu. Na poriadok bude dnes vo Washingtone dohliadať viac ako 25-tisíc policajtov a príslušníkov národnej gardy. Extrémna miera bezpečnostných opatrení vyplýva predovšetkým z nedávnych nepokojov v sídle Kongresu, ktorých sa zúčastnili členovia rôznych extrémistických skupín a ktoré si vyžiadali niekoľko mŕtvych.

"Hlavné mesto je v podstate uzavreté... Obrnené vozidlá a betónové bariéry blokujú ulice. National Mall (park medzi Kapitolom a Lincolnovým pamätníkom) je uzavretý. Komplex Kapitolu Spojených štátov je oplotený. Na križovatkách sú kontrolné stanovištia. Tajná služba Spojených štátov (prezidentská ochranka), ktorá má inauguráciu na starosti, uvádza, že je pripravená," napísala AP.

09:50 Biden má šancu oživiť vzťahy EÚ s USA

Nástup nového amerického prezidenta Joa Bidena je šancou oživiť vzťahy Európskej únie so Spojenými štátmi, ktoré za posledné štyri roky značne utrpeli. V deň Bidenovej inaugurácie to vyhlásil predseda Európskej rady Charles Michel, podľa ktorého EÚ ponúka Washingtonu novú spoluprácu na kľúčových globálnych témach.

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v debate s europoslancami povedala, že silným začiatkom novej éry vzťahov môže byť americký návrat k parížskej dohode o klíme. "Po dlhých štyroch rokoch má Európa v Bielom dome znova priateľa," vyhlásila von der Leyonová v narážke na odchod Donalda Trumpa, ktorý okrem iného odmietal uznať závažnosť klimatických zmien alebo zaviedol clá na európsky tovar.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

09:46 Trumpovi hrozí vylúčenie z hereckých odborov SAG-AFTRA

Americká herecká asociácia SAG-AFTRA začala disciplinárne konanie proti dosluhujúcemu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktoré by mohlo viesť k vylúčeniu tejto bývalej hviezdy reality šou The Apprentice z organizácie.

Ako vysvetlila agentúra AFP, odborová organizácia SAG-AFTRA "drvivou väčšinou" odhlasovala začatie konania o porušení svojich stanov Donaldom Trumpom, a to v súvislosti s vpádom prívržencov tohto miliardára do komplexu vládnych budov na Kapitole vo Washingtone, ku ktorému došlo 6. januára.

Zdroj: SITA/AP

Disciplinárna komisia združenia SAG-AFTRA preskúma Trumpov podiel na týchto udalostiach, pre ktoré bola voči nemu v Kongrese vznesená ústavná žaloba (impeachment) za "podnecovanie povstania".

09:39 Melania Trumpová končí ako prvá dáma s najnižšou popularitou

Melania Trumpová je podľa prieskumu CNN a spoločnosti SSRS aktuálne pozitívne vnímaná 42 percentami Američanov a naopak, negatívne 47 percentami. Miera neobľúbenosti manželky Donalda Trumpa je vôbec najvyššia, odkedy sa Melania stala prvou dámou USA. Podľa CNN sa Melania Trumpová aktuálne teší najmenšej obľube spomedzi všetkých manželiek dosluhujúcich prezidentov v moderných dejinách USA, odkedy sú k dispozícií zodpovedajúce údaje z prieskumov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

09:30 Trump neúčasťou na inaugurácii oslabuje demokratické inštitúcie

Neúčasť odchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa na inaugurácii Joea Bidena je ďalším príkladom toho, ako Trump oslabuje demokratické inštitúcie porušovaním ich dlhoročných tradícií. Pre TASR to uviedol profesor politických vied z Georgijskej univerzity (UGA) Charles Bullock.

"Trump svojou neúčasťou porušuje tradíciu, ktorá trvá už zhruba 150 rokov. Zároveň tým ukazuje, že nevie prehrávať," pokračuje profesor. V prípade, že počas ceremónie dôjde k násilnostiam, budú sa medzi niektorými stúpencami odchádzajúceho prezidenta šíriť konšpiračné teórie, že ich zinscenoval samotný Trump a preto sa na udalosti nezúčastnil, dodáva Bullock.

Zdroj: SITA/ John Minchillo, spis)

09:10 YouTube predĺži blokádu Trumpovho účtu o ďalší týždeň

Platforma YouTube v utorok oznámila, že pre obavy z ďalších násilností počas stredajšej prezidentskej inaugurácie v USA o najmenej sedem dní predĺžila blokádu kanála odchádzajúceho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra Reuters.

Trump predtým v utorok v 19-minútovom videu zverejnenom na kanáli Bieleho domu kritizoval "ukončenie" diskusie v tejto veci. "V Amerike netrváme na absolútnom prispôsobovaní sa ani nepresadzujeme prísnu ortodoxnosť a represívne pravidlá vyjadrovania. Jednoducho to nerobíme," uviedol.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gerald Herbert

08:50 Iránsky prezident privítal koniec vlády Donalda Trumpa

Iránsky prezident Hasan Roúhání uvítal koniec americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Napísala to dnes agentúra AFP. Na zasadnutí vlády Rouhání označil Trumpa za "tyrana". Vyzval tiež nového amerického prezidenta Joa Bidena k návratu k dohode o jadrovom programe z roku 2015, ktorú Trumpova administratíva vypovedala.

"Éra jedného tyrana sa končí a dnes je posledným dňom jeho strašného kráľovstva," uviedol ohľadom Trumpa iránsky prezident Rouhání. Podľa neho vláda končiaceho amerického prezidenta nepriniesla nič iné ako "nespravodlivosť a korupciu".

Zdroj: SITA/AP Photo

08:30 Neúčasť Trumpa na inaugurácii je odrazom politického konfliktu

Rozhodnutie dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa nezúčastniť sa na inaugurácii svojho nástupcu Joea Bidena je odrazom vážneho politického konfliktu. Pre TASR to povedal profesor z Kolumbijskej univerzity Robert Y. Shapiro. "Jeho rozhodnutie je odchýlkou od bežného protokolu a noriem a zároveň odrazom vážneho politického konfliktu," uviedol.

Trumpovo avizovanie neúčasti na inaugurácii svojho nástupcu Joea Bidena však podľa odborníka spôsobuje medzi obyvateľmi USA zdanlivo oveľa menšie znepokojenie než politické a hospodárke krízy či kríza v spojitosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, avšak najmä oveľa menšie než súčasné nepokoje v súvislosti s nedávnym útokom prezidentových podporovateľov na Kapitol.

Zdroj: SITA/Joe Raedle/Pool via AP

07:50 Trump omilostil desiatky ľudí vrátane svojho exporadcu Bannona

Dosluhujúci americký prezident Donald Trump sa na záver svojho pôsobenia v úrade rozhodol udeliť milosť alebo zmierniť trest takmer 150 ľuďom vrátane svojho bývalého poradcu Stevea Bannona. Informovali o tom v stredu agentúry AP a AFP.

"Prezident Donald J. Trump udelil milosť 73 jednotlivcom a zmiernil tresty ďalším 70 ľuďom," uviedla jeho administratíva vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP. Medzi omilostenými ľuďmi sú i bývalí členovia amerického Kongresu či dvaja známi rapperi. Sebe ani nikomu z vlastnej rodiny Trump milosť neudelil, poznamenala CNN.

Steve Bannon (vľavo) Zdroj: SITA

7:30 Trump pozastavil deportácie Venezuelčanov

Prezident Spojených štátov Donald Trump v predvečer svojho odchodu z funkcie podpísal výkonné nariadenie, ktoré na 18 mesiacov pozastavuje deportácie občanov Venezuely naspäť do vlasti. Trump rozhodnutie zdôvodnil prebiehajúcou krízou v tejto juhoamerickej krajine. V stredu o tom informovala agentúra AFP.

"Rozhodol som, že je v zahraničnopolitickom záujme Spojených štátov pozastaviť (na 18 mesiacov) vysťahovanie ktoréhokoľvek občana Venezuely alebo cudzinca bez štátnej príslušnosti, ktorý žil naposledy vo Venezuele," uvádza sa v nariadení.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, File

Tento krok presadzujú republikáni v štáte Florida, kde žije mnoho Venezuelčanov, ktorí svoju krajinu opustili v dôsledku hospodárskej krízy a politických nepokojov. Viac ako 145-tisíc Venezuelčanom v USA hrozí, že ich pošlú naspäť do vlasti, píše AFP.

07:15 Britská expremiérka Mayová kritizovala Johnsona i Trumpa

Bývalá britská premiérka Theresa Mayová v utorok kritizovala úradujúceho premiéra Borisa Johnsona za to, že "zanechal morálne vodcovstvo" Británie. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.

Zdroj: SITA/Jessica Taylor/House of Commons via AP

Mayová sa kriticky vyjadrila aj o odchádzajúcom americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého funkčné obdobie sa oficiálne končí v stredu. "Nikdy som nevedela, čo očakávať - od priateľského podania ruky, ktoré bolo niekedy doslovné, po spochybňovanie ústredných zásad transatlantickej aliancie," uviedla.

07:00 Biden a Harrisová sI vo Washingtone uctili obete koronavírusu

Budúci prezident Spojených štátov Joe Biden pricestoval v utorok do hlavného mesta Washington. Tam si spolu s budúcou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou uctil viac ako 400-tisíc obyvateľov USA, ktorí podľahli chorobe COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP.

Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci

"Niekedy je ťažké spomínať (na zosnulých), avšak tak sa s tým vyrovnávame," povedal Biden v krátkom prejave pri Lincolnovom pamätníku deň pred tým, ako sa ujme prezidentského úradu. Bazén pamätníku lemovalo 400 svetiel, predstavujúc 400-tisíc zosnulých, informovala americká televízna stanica CNN.

"Mnoho mesiacov sme smútili osamote. Dnes večer smútime a začíname proces ozdravenia spoločne," uviedla Harrisová, prvá žena-viceprezidentka v dejinách USA. Verejnosť sa spomienke nemohla zúčastniť v dôsledku epidemiologických opatrení, pripomína AFP.

06:00 Trump v rozlúčkovom prejave Bidenovej vláde zaželal všetko dobré

Odchádzajúci americký prezident Donald Trump vo svojom rozlúčkovom prejave povedal, že Amerika sa "modlí" za úspech budúcej administratívy nového prezidenta Joea Bidena. Informovala o tom agentúra AFP.

"Tento týždeň inaugurujeme novú administratívu a modlíme sa, aby úspešne udržala v Amerike bezpečnosť a prosperitu," povedal Trump v prejave, ktorý Biely dom zverejnil v utorok na svojej oficiálnej webovej stránke. Novej vláde takisto zaželal "všetko dobré".

Trump vo svojom prejave vyslovil poďakovanie viacerým ľuďom a inštitúciám vrátane svojej rodiny, viceprezidenta Mikea Pencea a ďalších členov svojej vlády. "Zo všetkých najviac sa chcem poďakovať Američanom," povedal. Pôsobenie vo funkcii prezidenta bola pre Trumpa podľa jeho slov česť. "Ďakujem za túto mimoriadnu príležitosť," dodal.