Lavína v Rusku mohla uväzniť až dvanásť osôb

Informácie o lavíne na hore Mussa Ačitara v obci Dombaj prišli hodinu a pol po poludní miestneho času. "Podľa prvých správ sa v čase lavíny mohlo na mieste nachádzať od štyroch do 12 osôb. Na miesto boli vyslaní záchranári," dodal tlačový servis. Do záchranárskych prác je zapojených viac ako 50 špecialistov, celkovo by sa do nich malo zapojiť 172 ľudí.

Pod lavínou ostali dve požičovne lyžiarskeho vybavenia, zničená bola aj kaviareň. Podľa prvých správ boli zranené štyri osoby, lavína mala 300 metrov, uviedol zdroj agentúry TASS. V nedeľu vydalo ministerstvo pre núdzové situácie varovanie pred nebezpečenstvom vzniku lavín v horách. Rovnako varovalo ľudí pred cestovaním do hôr a pred zmenami počasia.