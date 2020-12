KORONAVÍRUS Čína schválila vakcínu proti od štátnej spoločnosti Sinopharm: Má len 80 % účinnosť

"Ochranný účinok vakcíny (od spoločnosti Sinopharm Peking) proti COVID-19 je 79,34 percenta," uviedol ešte v stredu Pekinský inštitút biologických produktov, dcérska firma Sinopharmu. Podľa inštitútu to ukázala tretia fáza klinických skúšok tejto vakcíny obsahujúcej verziu neaktívneho koronavírusu. Ide teda o druh vakcíny, ktorá využíva a do tela človeka zavádza časti patogénu.

Je to nižšia účinnosť, než majú konkurenčné vakcíny vyvinuté spoločnosťami Pfizer a BioNTech alebo firmou Moderna, ale môže to priniesť prelom v boji proti pandémii koronavírusu v Ázii, uviedla agentúra AFP. V Číne bolo zaočkovaných neschválenými vakcínami už vyše milión ľudí, a to na základe programu núdzového použitia vakcín. Dávky dostali zdravotníci v prvej línii, zamestnanci štátnych podnikov a pracovníci plánujúci vycestovať do zahraničia.

Vakcínu od spoločnosti Sinopharm tento mesiac už skôr schválili Spojené arabské emiráty (SAE) a stali sa prvou zahraničnou krajinou, ktorá odobrila vakcínu proti COVID-19 vyvinutú Čínou. SAE vyhlásili, že táto očkovacia látka má 86-percentnú účinnosť, ako sa uvádzalo aj v interných výsledkoch tretej fázy skúšok.

Peking prisľúbil, že vakcínu poskytne za nízku cenu - môže to povzbudiť chudobnejšie ázijské krajiny, ktoré sa zatiaľ môžu spoliehať len na obmedzené dodávky ponúkané v rámci systému COVAX, poznamenáva AFP.