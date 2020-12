Navaľneho trik šokoval svet: Takto dosiahol priznanie ruského agenta k svojej otrave

MOSKVA - Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v pondelok oznámil, že trikom dosiahol u agenta ruskej kontrarozviedky FSB priznanie, že sa ho táto spravodajská služba pokúsila v lete zabiť a jed umiestnila do jeho spodkov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Kritik Kremľa a aktivista v príspevku na svojom blogu napísal, že zatelefonoval mužovi menom Konstantin Kudriavcev a predstavil sa mu ako odborník na chemické zbrane z ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). "Zavolal som svojmu vrahovi. Všetko priznal," uviedol Navaľnyj na Twitteri. Navaľnyj zamaskoval svoje telefónne číslo a predstavil sa ako asistent šéfa Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaja Patruševa. A vysvetlil, že potrebuje do oficiálnej správy informácie o akcii okolo otravy.

Neposkytol žiadny dôkaz svojich tvrdení a dodal, že analýza hlasu "ukáže, že to bol naozaj" Kudriavcev. Okrem príspevku na blogu Navaľnyj (44) zverejnil aj zvukovú nahrávku a prepis telefonátu. Pridal tiež video, na ktorom je zachytený, ako robí tento telefonický rozhovor. Na zvukovej nahrávke je hlas najprv váhavý a opatrný, ale nakoniec vysvetľuje, prečo sa Navaľnému podarilo prežiť.

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin, File

Ruské úrady zatiaľ na tento zvrat v situácii nereagovali. Ruskému opozičnému lídrovi prišlo v auguste mimoriadne zle počas letu zo Sibíri do Moskvy, lietadlo preto núdzovo pristálo v meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali. Odtiaľ ho v špeciálnom lietadle previezli do Berlína na liečbu. V spoločnej správe viacerých médií pod vedením investigatívnej webovej stránky Bellingcat, zverejnenej minulý týždeň, boli uvedené mená a fotografie odborníkov na chemické zbrane z FSB, ktorí Navaľného sledovali celé roky.

Prezident Vladimir Putin minulý týždeň správu odmietol a povedal, že keby za Navaľného otravou stáli ruské bezpečnostné služby, bol by už mŕtvy. Navaľnyj v pondelok v odkaze na svojom blogu napísal, že minulý týždeň zatelefonoval bezpečnostným agentom identifikovaným v správe. Dodal, že takmer všetci mu zložili, okrem muža, ktorým bol podľa aktivistových slov Kudriavcev.

Zdroj: SITA/Navalny Instagram via AP

Počas telefonátu Kudriavcev povedal, že jeho špeciálna skupina nečakala, že pilot lietadla núdzovo pristane v Omsku. Dodal, že keby let pokračoval, Navaľnyj by neprežil. Agent ďalej uviedol, že útočník dal jed na vnútornú stranu jedných z Navaľného spodkov. V telefonáte tiež podrobne porozprával, ako spolu s ďalším agentom FSB odleteli do Omska, aby dali pozor na Navaľného oblečenie a odstránili všetky stopy po jede.

Kudriavcev však presne nevysvetlil, akú úlohu zohral v tejto operácii. Nemecký magazín Der Spiegel, ako aj investigatívny web Bellingcat a ruská webová stránka The Insider mali prístup do Navaľného účtu a správu v pondelok takisto zverejnili.