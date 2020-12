FOTO Americkí policajti v New Yorku zastrelili muža, ktorý spustil paľbu pred kostolom

NEW YORK - Policajti v americkom New Yorku v nedeľu smrteľne postrelili muža, ktorý spustil streľbu z dvoch poloautomatických zbraní pred tamojšou katedrálou, kde sa práve skončil predvianočný koncert. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Muž začal strieľať na schodoch episkopálnej Katedrály sv. Jána v Manhattane popoludní po konci koncertu pred týmto chrámom. Dav niekoľko sto ľudí sa práve začal rozchádzať, keď paľba spôsobila paniku a ľudia sa snažili utiecť do bezpečia. Traja policajti zaisťujúci bezpečnosť podujatia vystrelili na muža 15-krát a najmenej raz ho zasiahli do hlavy, oznámil šéf newyorskej polície Dermot Shea. Strelca v kritickom stave previezli do nemocnice a neskôr zomrel. Nikto ďalší zranenia neutrpel.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ted Shaffrey

Totožnosť muža nezverejnili, podľa polície mal však dlhý záznam v registri trestov a okrem dvoch strelných zbraní mal pri sebe ruksak s benzínovým kanistrom, povrazom, drôtom, viacerými nožmi a Bibliou, uviedol Shea. Svedkyňa pre AFP povedala, že muž stihol vypálil asi osem až desať výstrelov, pričom na nikoho nemieril, kričal však: "Strieľajte na mňa, zabite ma."

Zdroj: SITA/AP Photo/Ted Shaffrey