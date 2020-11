VIDEO Obrovské záplavy v Grécku: Zachráň sa kto môžeš! Ľudia ratovali svoje domovy

Úrady v utorok uviedli, že najväčšie škody zaznamenali východne od hlavného mesta ostrova Iraklio - v malých mestách a dedinách, kde úrady zatvorili školy a obyvateľom odporučili zdržiavať sa vo vnútri budov. Obyvatelia v najhoršie postihnutých oblastiach sa pokúšali nájsť záchranu na strechách svojich domov, pretože mestami a obcami sa valila kalná voda plná trosiek aj áut.

Zdroj: SITA/AP Photo/Harry Nakos

