AKTUÁLNE V malebnej českej obci hlásia tragédiu! O život mali prísť štyria ľudia, desivé prvotné informácie

Ilustračné foto

Zdroj: Facebook-Policie ČR

LÍSKÝ - V českej obci Líský (okres Kladno) sa mal v sobotu odohrať násilný trestný čin. Podľa vyjadrenia českej polície na mikroblogovacej sieti Twitter by na mieste malo byť niekoľko mŕtvych. Zatiaľ to ale nemožno s istotou potvrdiť. Do terénu smerovala zásahová jednotka.