PRÁVE TERAZ Biden bude novým prezidentom USA, prvá reakcia! Trump nesklamal, prehru rázne odmieta

vo veku 77 rokov sa stal Biden najstarším kandidátom v dejinách USA, ktorý bol zvolený za prezidenta

oficiálne výsledky ešte známe nie sú, Bidena ale vyhlásili za víťaza viaceré médiá, vrátane CNN, BBC či agentúry AP

jeho súper, republikán Trump, vyslovil nepodložené obvinenia z volebného podvodu

Biden po svojom zvolení napísal, že bude prezidentom všetkých Američanov

18:24 - Americký prezident Donald Trump odmieta prijať prehru v prezidentských voľbách a vyhlásil, že voľby sa ešte neskončili, informovala v sobotu agentúra DPA. Trump takisto vyhlásil, že podnikne ďalšie právne kroky.

18:17 Joe Biden sa na svojom twitteri poďakoval Amerike, že si ho vybrala za prezidenta. " Práca, ktorá je pred nami bude ťažká, ale sľubujem vám toto: Budem prezidentom pre všetkých Američanov - bez ohľadu na to, či ste za mňa hlasovali alebo nie." povedal a zároveň dodal, že si chce zachovať vieru, ktorú do neho voliči vložili.

18:16 Politický komentátor Van Jones sa rozplakal, keď CNN vyhlásila výsledok amerických volieb.

S Bidenom sa zlepšia vzťahy USA s Čínou

18:13 S príchodom novozvoleného prezidenta Joea Bidena do Bieleho domu možno očakávať väčšiu angažovanosť USA v rámci medzinárodných organizácií, ale aj väčšiu ochotu konzultovať ďalšie kroky so spojencami. Možno predpokladať, že USA budú mať menej napäté vzťahy s Čínou, no pravdepodobne sa zvýši napätie voči Rusku. Vzťahy so Severnou Kóreou zostávajú ťažko predpovedateľné. Uviedol to profesor medzinárodných vzťahov z Oxfordskej univerzity Richard Caplan.

"Dá sa taktiež očakávať podpora iránskej jadrovej dohody, o ktorej rokovala ešte administratíva bývalého prezidenta Baracka Obamu," konštatoval. Biden bol Obamovým viceprezidentom počas oboch volebných období (2009 až 2017). Ešte stále úradujúci prezident Trump mal k dohode skôr negatívny postoj. Analytik nevylučuje ani to, že nový prezident prejaví snahu o posilnenie opatrení na kontrolu zbrojenia.

18:10 Prezidentský kandidát demokratov Joe Biden, ktorý sa stal víťazom amerických volieb, si za svoju kandidátku na post viceprezidentky vybral Kamalu Harrisovú, senátorku za štát Kalifornia. Harrisová je prvou Afroameričankou a zároveň prvou Američankou ázijského pôvodu, ktorá sa stala viceprezidentskou kandidátkou.

18:00 Pozrite si profil nového amerického prezidenta.

Biden vyhral prezidentské voľby

17:37 Bývalý viceprezident presiahol hranicu 270 hlasov voliteľov a tak porazil svojho republikánskeho protikantidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Informovali o tom v sobotu agentúra AFP a stanica CNN na svojej webovej stránke. Biden víťazstvom v Pensylvánii získal 273 hlasov voliteľov a stane sa 46. prezidentom USA.

Väčšina veľkých amerických médií dnes ráno Bidenovi prisudzovala 253 hlasov tzv. voliteľov, ktoré v americkom volebnom systéme rozhodujú o víťazovi. Na celkový triumf je potrebných minimálne 270 voliteľských hlasov, pričom za víťazstvo v Pensylvánii si ich Biden pripísal 20.

V okamihu, keď médiá ohlásila verdikt ohľadom výsledku v kľúčovom severovýchodnom štáte a teda aj v celom súboji o Biely dom, bolo v Pensylvánii sčítaných 98 percent odhadovaného počtu odovzdaných hlasov. Biden mal v neúplných výsledkoch navrch o pol percentuálneho bodu, čo zodpovedalo viac ako 30.000 hlasov. Jeho náskok sa s postupujúcim časom zvyšoval.

Vo veku 77 rokov sa stal najstarším kandidátom v dejinách USA, ktorý bol zvolený za prezidenta, pripomína AFP. Jeho súper, republikán Trump, vyslovil nepodložené obvinenia z volebného podvodu a jeho volebný tým vo viacerých amerických štátoch podnikol právne kroky.

Trump odišiel do golfového klubu

17:34 Prezident USA Donald Trump odišiel v sobotu z Bieleho domu prvýkrát od volebného utorka a smeroval do svojho golfového klubu v Sterlingu v štáte Virgínia, pri americkom hlavnom meste Washington D.C. Spočítavanie hlasov odovzdaných v prezidentských voľbách sa totiž naťahuje a v rozhodujúcich štátoch vedie Trumpov demokratický súper Joe Biden, pripomenula situáciu tlačová agentúra AFP. Trump sa v posledných dňoch objavil len dvakrát pri Bielom dome a prihovoril sa národu.

Voľby môže rozhodnúť Pensylvánia

16:33 Víťazstvom v štáte Pensylvánia by demokratický kandidát Joe Biden získal 270 hlasov voliteľov potrebných na víťazstvo v amerických prezidentských voľbách, napísala v sobotu na svojej webovej stránke stanica CNN. Demokratický kandidát však môže potrebných 270 hlasov voliteľov získať aj bez Pensylvánie, píše CNN a dodáva, že víťazstvá v najmenej dvoch štátoch z trojice Arizona, Georgia a Nevada by Bidena "dostali" do Bieleho domu.

Vo Filadelfii zatkli dvoch ozbrojených mužov

Polícia v americkom meste Filadelfia v noci na piatok zatkla dvojicu mužov neďaleko budovy, v ktorej úrady sčítavajú volebné hlasy, informovala v sobotu na svojej webovej stránke stanica CNN. Muži sa údajne snažili do mesta doručiť "nákladné auto plné falošných hlasovacích lístkov". Mužov zatkli na základe podozrení, že pri sebe majú strelné zbrane. Zadržali ich vo Filadelfii v americkom štáte Pennsylvánia pred budovou Convention Center.

To je jedno z miest, na ktorých prebieha sčítavanie hlasov z utorkových prezidentských volieb. Textové správy potvrdili, že muži sa zaujímali o proces sčítavania hlasov, uvádza CNN s odvolaním sa na stanicu KYW-TV. Muži mali podľa polície pri sebe strelné zbrane a muníciu. Federálny prokurátor uviedol, že v ich aute značky Hummer úrady našli nálepky a čiapku s logom hnutia konšpiračných teórií QAnon. Muži boli obvinení z držania strelnej zbrane bez povolenia a nosenia zbrane na verejnosti. Vyšetrovanie prípadu pokračuje.

Republikán McConnell prisľúbil pokojné odovzdanie moci

12:47 Líder republikánov v americkom Senáte Mitch McConnell opätovne prisľúbil "pokojné odovzdanie moci" v prípade, že sa prezidentom USA stane demokrat Joe Biden. Informovala o tom v sobotu britská stanica BBC.

"Pokojné odovzdanie moci prebieha od roku 1792, každé štyri roky začíname s novým vedením," povedal McConnell reportérom v štáte Kentucky, ktorý zastupuje vo federálnom Senáte. Úradujúci prezident USA Donald Trump počas kampane najprv odmietol sľúbiť pokojné odovzdanie moci v prípade svojej porážky. Minulý mesiac však potvrdil, že podporuje riadne odovzdanie prezidentského úradu, ktoré však podľa jeho slov nebude potrebné, pretože voľby vyhrá práve on.

Od utorňajšej volebnej noci však Trump obviňuje demokratov z pokusu o "ukradnutie" volieb bez toho, aby svoje tvrdenia podložil dôkazmi. Prezident už dlhodobo hovorí o volebných podvodoch, ako aj o ovplyvňovaní priebehu volieb. Jeho tím podľa prezidentových slov preto plánuje právne napadnúť všetky štáty, ktoré najnovšie, v poslednom vývoji sčítavania hlasov, získal jeho súper Biden.

Biden zvýšil svoj náskok v štáte Georgia

10:47 Kandidát Demokratickej strany na prezidenta USA Joe Biden zvýšil počas pokračujúceho sčítania hlasov svoj náskok v štáte Georgia, informovala v sobotu televízia CNN. Biden vedie aj v ďalších kľúčových štátoch Pensylvánia, Arizona a Nevada, pričom úradujúci republikánsky šéf Bieleho domu Donald Trump si udržuje náskok v Severnej Karolíne.

Biden si dosiaľ zaistil celkovo 253 hlasov voliteľov, zatiaľ čo Trump ich má podľa CNN zatiaľ 213 a podľa stanice BBC 214. Na zvolenie je potrebných najmenej 270 hlasov voliteľov, bývalého demokratického viceprezidenta tak od víťazstva naďalej delí len 17 voliteľských hlasov. Ak by Biden vyhral v Pensylvánii a získal tamojších 20 voliteľov, mal by ich celkovo 273 a stal by sa tak 46. prezidentom USA. V tomto štáte aktuálne vedie pred Trumpom o takmer 28.900 hlasov po sčítaní 96 percent z takmer siedmich miliónov hlasovacích lístkov.

V Georgii (16 hlasov voliteľov) sa náskok Bidena do sobotňajšieho skorého rána zvýšil na 7248 hlasov z vyše 4,8 milióna odovzdaných lístkov, z ktorých sčítali už 99 percent. Trump by na víťazstvo potreboval získať Pensylvániu i Georgiu, ktorá je tradične republikánskym štátom, kde od roku 1992 v prezidentských voľbách nevyhral žiadny demokrat.

V Nevade (šesť hlasov voliteľov) vedie Biden o necelých 22.700 hlasov z celkových vyše 1,3 milióna a v Arizone (11 hlasov voliteľov) o takmer 30.000 hlasov z viac ako 3,3 milióna. Trump má náskok v Severnej Karolíne (15 hlasov voliteľov) o viac ako 76.000 hlasov z 5,5 milióna odovzdaných.

O senátoroch za štát Georgia sa rozhodne až v januári

09:50 O obsadení oboch kresiel v americkom federálnom Senáte za štát Georgia sa rozhodne až v januári. Tieto súboje medzi tamojšími úradujúcimi republikánskymi senátormi a ich demokratickými vyzývateľmi zohrajú zrejme kľúčovú úlohu v tom, ktorá zo strán bude mať väčšinu v hornej komore Kongresu. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA. Z piatkových výsledkov hlasovania vyplýva, že súčasný senátor, republikán David Perdue nezískal v utorkových voľbách 50 percent hlasov potrebných na priame víťazstvo nad demokratom Jonom Ossoffom. Stretnú sa tak v druhom kole hlasovania stanovenom na 5. januára.

V ten istý deň budú voliči rozhodovať aj o druhom senátnom kresle za Georgiu, ako ukázali výsledky už skôr v priebehu týždňa. Tento súboj zvedú súčasná republikánska senátorka Kelly Loefflerová a jej demokratický súper Raphael Warnock. Obe strany majú podľa DPA na základe doterajších výsledkov volieb istých po 48 kresiel v 100-člennom Senáte. Očakáva sa však, že republikáni získajú dva mandáty v štátoch Severná Karolína a Aljaška, kde zatiaľ neboli vyhlásené oficiálne konečné výsledky.

Znamená to, že demokrati by museli získať obe kreslá za Georgiu, aby bol pomer hlasov v Senáte vyrovnaný. Ak by sa prezidentom stal ich kandidát Joe Biden, ktorý v sčítaní v kľúčových štátoch vedie, rozhodujúce hlasy v Senáte by v prípade vyrovnaných hlasovaní mala právo odovzdávať jeho viceprezidentská kandidátka Kamala Harrisová. Georgia, kde aktuálne vedie Biden o vyše 4000 hlasov po sčítaní 99 percent hlasovacích lístkov, je tradične republikánsky štát, v ktorom v prezidentských voľbách nezvíťazil žiadny demokrat od roku 1992.

Biden zatiaľ vedie nad Trumpom o vyše štyri milióny hlasov

06:29 Kandidát Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov Joe Biden vedie po utorňajších voľbách nad republikánom šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom o viac ako štyri milióny hlasov z približne 145 miliónov odovzdaných, informovala v sobotu spravodajská stanica BBC.

Biden si dosiaľ zaistil celkovo 253 hlasov voliteľov, zatiaľ čo Trump 214, uvádza BBC. Podľa CNN je pomer 253 ku 213. Ak by Biden vyhral v Pensylvánii všetkých 20 hlasov voliteľov, získal by ich celkovo 273 a stal by sa tak 46. prezidentom Spojených štátov. Na zvolenie je potrebných minimálne 270 hlasov voliteľov.

Georgia (16 hlasov voliteľov), kde v súčasnosti vedie Biden o vyše 4000 hlasov, je tradične republikánsky štát a od roku 1992 ho v prezidentských voľbách nezískal žiadny demokrat. Biden vedie o viac ako 22.000 hlasov v Nevade (šesť hlasov voliteľov) a o necelých 30.000 hlasov v Arizone (11 hlasov voliteľov). Trump vedie v Severnej Karolíne (15 hlasov voliteľov) o viac ako 76.000 hlasov, dodala BBC.

Šéf kancelárie Bieleho domu mal pozitívny test na koronavírus

06:18 Šéf kancelárie Bieleho domu Mark Meadows mal pozitívny test na koronavírus, informovala v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov vládnej administratívy. Podľa AP Meadows cestoval s Trumpom v predvečer utorňajších prezidentských volieb a naposledy sa objavil na verejnosti v stredu, a to bez ochrannej masky.

V Spojených štátoch od začiatku pandémie potvrdili už viac ako 9,8 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 236.000 úmrtí. V celkovom počte potvrdených prípadov nákazy koronavírusom sú Spojené štáty dlhodobo najviac postihnutou krajinou na svete.

Súdy zamietajú zastavenie sčítavania hlasov

06:11 Americký federálny sudca v súvislosti s prezidentskými voľbami zamietol žiadosť republikánskych predstaviteľov o zastavenie sčítavania korešpondenčných volebných lístkov v okrese Clark v štáte Nevada. Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica CNN.

Po dvojhodinovom pojednávaní sudca Andrew Gordon uviedol, že "nie je vo verejnom záujme prerušenie dokončenia procesu spočítavania hlasovacích lístkov". Podľa jeho slov by to poškodilo "stovky, ak nie tisícky legálne odovzdaných hlasovacích lístkov".

Sudca poznamenal, že otázky týkajúce sa kontroly podpisov na hlasovacích lístkoch sú otázky "zahŕňajúce štátne zákony a mali by ich interpretovať štátne súdy, najmä sudcovia Najvyššieho súdu zvolení občanmi štátu Nevada".

Najvyšší súd Spojených štátov zamietol v piatok žiadosť republikánov v Pensylvánii o okamžité zastavenie spočítavania hlasov, ktoré boli v tomto štáte doručené poštou po dni prezidentských volieb, teda po 3. novembri. Podľa agentúry AFP sudca Najvyššieho súdu USA Samuel Alito medzitým nariadil Pensylvánii, aby pokračovala v oddeľovaní neskoro prichádzajúcich hlasovacích lístkov, čím potvrdil rozhodnutie, ktoré už urobil najvyšší volebný úradník tohto štátu.

Republikánska strana v Pensylvánii sa obrátila na Najvyšší súd Spojených štátov v piatok s tým, že "nie je jasné, či všetky okresné volebné komisie v povolebnom chaose dodržiavajú" nariadenie o oddeľovaní korešpondenčných volebných lístkov.

Trump hovorí o neoprávnenosti

06:03 Americký prezident Donald Trump varoval v piatok svojho vyzývateľa, prezidentského kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena, aby si nenárokoval úrad prezidenta, informovala agentúra DPA.

"Joe Biden by si nemal neoprávnene nárokovať úrad prezidenta. Aj ja by som si mohol uplatňovať tento nárok. Súdne konania sa práve začínajú!" napísal Trump na Twitteri pred očakávaným prejavom Bidena.

Biden je presvedčený o víťazstve

06:01 Demokratický kandidát vystúpil s prejavom v meste Wilmington v štáte Delaware. Prítomná bola aj kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová. "Vyhráme tento zápas. Stačí sa pozrieť na to, čo sa stalo od včera. Pred dvadsiatimi štyrmi hodinami sme boli pozadu v Georgii, teraz sme vpredu a v tomto štáte vyhráme. Pred dvadsiatimi štyrmi hodinami sme boli pozadu v Pensylvánii a teraz sa chystáme v Pensylvánii zvíťaziť... Vyhrávame v Arizone, vyhrávame v Nevade - a v skutočnosti sa náš náskok v Nevade zdvojnásobil. Sme na ceste získať viac ako 300 hlasov voliteľov... Tento zápas vyhráme s jasnou väčšinou, s národom za nami," vyhlásil Biden.

Podľa stanice CNN má Biden aktuálne celkovo 253 voliteľských hlasov, zatiaľ čo jeho súper - šéf Bieleho domu Donald Trump - 213. Na zvolenie je potrebných minimálne 270 hlasov voliteľov.