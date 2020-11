ONLINE Boj o Biely dom vrcholí: Biden zvýšil náskok o milióny hlasov a prihovoril sa národu

06:29 Kandidát Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov Joe Biden vedie po utorňajších voľbách nad republikánom šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom o viac ako štyri milióny hlasov z približne 145 miliónov odovzdaných, informovala v sobotu spravodajská stanica BBC.

Zdroj: SITA/AP Photo/Carolyn Kaster

Biden si dosiaľ zaistil celkovo 253 hlasov voliteľov, zatiaľ čo Trump 214, uvádza BBC. Podľa CNN je pomer 253 ku 213. Ak by Biden vyhral v Pensylvánii všetkých 20 hlasov voliteľov, získal by ich celkovo 273 a stal by sa tak 46. prezidentom Spojených štátov. Na zvolenie je potrebných minimálne 270 hlasov voliteľov.

Georgia (16 hlasov voliteľov), kde v súčasnosti vedie Biden o vyše 4000 hlasov, je tradične republikánsky štát a od roku 1992 ho v prezidentských voľbách nezískal žiadny demokrat. Biden vedie o viac ako 22.000 hlasov v Nevade (šesť hlasov voliteľov) a o necelých 30.000 hlasov v Arizone (11 hlasov voliteľov). Trump vedie v Severnej Karolíne (15 hlasov voliteľov) o viac ako 76.000 hlasov, dodala BBC.

06:18 Šéf kancelárie Bieleho domu Mark Meadows mal pozitívny test na koronavírus, informovala v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov vládnej administratívy. Podľa AP Meadows cestoval s Trumpom v predvečer utorňajších prezidentských volieb a naposledy sa objavil na verejnosti v stredu, a to bez ochrannej masky.

V Spojených štátoch od začiatku pandémie potvrdili už viac ako 9,8 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 236.000 úmrtí. V celkovom počte potvrdených prípadov nákazy koronavírusom sú Spojené štáty dlhodobo najviac postihnutou krajinou na svete.

06:11 Americký federálny sudca v súvislosti s prezidentskými voľbami zamietol žiadosť republikánskych predstaviteľov o zastavenie sčítavania korešpondenčných volebných lístkov v okrese Clark v štáte Nevada. Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica CNN.

Po dvojhodinovom pojednávaní sudca Andrew Gordon uviedol, že "nie je vo verejnom záujme prerušenie dokončenia procesu spočítavania hlasovacích lístkov". Podľa jeho slov by to poškodilo "stovky, ak nie tisícky legálne odovzdaných hlasovacích lístkov".

Sudca poznamenal, že otázky týkajúce sa kontroly podpisov na hlasovacích lístkoch sú otázky "zahŕňajúce štátne zákony a mali by ich interpretovať štátne súdy, najmä sudcovia Najvyššieho súdu zvolení občanmi štátu Nevada".

Zdroj: Getty Images

Najvyšší súd Spojených štátov zamietol v piatok žiadosť republikánov v Pensylvánii o okamžité zastavenie spočítavania hlasov, ktoré boli v tomto štáte doručené poštou po dni prezidentských volieb, teda po 3. novembri. Podľa agentúry AFP sudca Najvyššieho súdu USA Samuel Alito medzitým nariadil Pensylvánii, aby pokračovala v oddeľovaní neskoro prichádzajúcich hlasovacích lístkov, čím potvrdil rozhodnutie, ktoré už urobil najvyšší volebný úradník tohto štátu.

Republikánska strana v Pensylvánii sa obrátila na Najvyšší súd Spojených štátov v piatok s tým, že "nie je jasné, či všetky okresné volebné komisie v povolebnom chaose dodržiavajú" nariadenie o oddeľovaní korešpondenčných volebných lístkov.

06:03 Americký prezident Donald Trump varoval v piatok svojho vyzývateľa, prezidentského kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena, aby si nenárokoval úrad prezidenta, informovala agentúra DPA.

"Joe Biden by si nemal neoprávnene nárokovať úrad prezidenta. Aj ja by som si mohol uplatňovať tento nárok. Súdne konania sa práve začínajú!" napísal Trump na Twitteri pred očakávaným prejavom Bidena.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!