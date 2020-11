Útočník z Viedne nestrieľal z Kalašnikova, ale z juhoslovanskej zbrane, myslí si Chrenko

BRATISLAVA - Útočník, ktorého po pondelňajšej streľbe v centre Viedne zneškodnili policajti, nestrieľal z Kalašnikova, ale z juhoslovanskej útočnej pušky M70. Myslí si to spolumajiteľ Hunter Clubu - Verejná strelnica Miroslav Chrenko.

"Podľa fotky prezentovanej v médiách pravdepodobne ide o útočnú pušku Zastava M70, ktorá bola navrhnutá na základe princípu Kalašnikova AK47. Bola vyvinutá a vyrábaná vo firme Zastava Arms v Kragujevaci. Za označením AP M70 je skratka názvu Automatska Puška Model 1970. Od roku 1970 sa táto zbraň dostala do výbavy Juhoslovanskej ľudovej armády. Kaliber 7,62x39 sa používal aj u československých zbraní SA vz.58," povedal expert na zbrane.

Chrenko vysvetlil, že na Slovensku nie je možné si bežne kúpiť expanznú zbraň s úmyslom jej následnej nelegálnej úpravy na funkčnú zbraň. "To nezodpovedá realite, pretože od roku 2016 po novelizácii zákona o zbraniach a strelive podliehajú expanzné zbrane evidenčnej povinnosti a aj prepisy týchto zbraní by pri zmene majiteľa museli prebehnúť na polícii," objasnil. Názor, že útočník použil pri streľbe juhoslovanskú útočnú pušku M70, potvrdil aj predseda predstavenstva Združenia vlastníkov strelných zbraní Legis Telum Ľudovít Miklánek.

Podľa neho terorista bol na sociálnej sieti odfotený so zbraňami z produkcie dnes srbskej Zastavy, ktoré sa používali počas občianskej vojny v Juhoslávii. Po vojne ich ako obyvateľstvo a aj bezpečnostné zložky ponúkali vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na čiernom trhu. Útočník, ktorého po streľbe v centre Viedne zneškodnili policajti, si strelivo zaobstaral počas leta na Slovensku, uviedol rakúsky denník Heute. Podľa Heute muž so svojím známym údajne v polovici júla vycestoval na Slovensko, aby si zaobstaral muníciu do útočnej pušky typu Kalašnikov.