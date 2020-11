MIMORIADNE Útok v centre Viedne! Hlásia až sedem obetí

Still active: Stay at home! If you're on the Streets, take shelter! Keep away from public places, don't use public Transportation! #0211w

Polícia zadržala jedného z páchateľov streľby, ku ktorej došlo v pondelok večer v centre Viedne neďaleko synagógy na ulici Seitenstettengasse. Potvrdila to hovorkyňa rakúskeho ministerstva vnútra, píše agentúra APA.

To, či bola cieľom útoku židovská synagóga, sa zatiaľ nedá potvrdiť, uviedla hovorkyňa. Synagóga bola v čase streľby uzavretá.

Zdroj: TASR/AP

Svedkovia streľby pre portál OE24 uviedli, že padlo "najmenej 50 výstrelov". Útočník údajne strieľal z automatickej zbrane podobnej kalašnikovu.

Zdroj: TASR/AP

Videozábery zverejnené televíziou portálu OE24 zachytávajú najmenej jedného zraneného, ktorý krvácajúci ležal na zemi pred miestnym podnikom na námestí Schwedenplatz - pravdepodobne išlo o policajta.

Portál OE 24 neskôr uviedol, že útočníkov môže byť až desať a niektorí z nich sa stále pohybujú v uliciach mesta.

Podľa denníka Kurier sa objavili správy, podľa ktorých prišlo o život až sedem ľudí vrátane policajta a štyri ďalšie osoby sú ťažko zranené. Viacero mŕtvych a zranených potvrdil aj Nehammer.

Podľa nepotvrdených správ malo v siedmom viedenskom obvode dôjsť k rukojemníckej dráme a ďalšie výstrely padli aj v štvrti Leopoldstadt.

Zdroj: TASR/AP

Viedenská polícia na Twitteri vyzvala ľudí, aby na sociálnych sieťach nezverejňovali v súvislosti so streľbou nijaké fotografie ani videá s tým, že takéto konanie ohrozuje zásahové jednotky, ako aj civilné obyvateľstvo. Osoby, ktoré majú k dispozíciu dokumentáciu z útoku, ju majú nahrať na príslušný link polície.

Česká polícia večer na Twitteri uviedla, že v súvislosti s útokom vo Viedni prijala preventívne opatrenia na hraničných prechodoch s Rakúskom. Polícia vykonáva náhodné kontroly vozidiel a cestujúcich.

Minister vnútra SR Roman Mikulec na sociálnej sieti reagoval, že je o útoku informovaný. "Podnikli sme všetky potrebné kroky na zaistenie bezpečnosti našich občanov," uviedol.

Zdroj: reprofoto:facebook/Roman Mikulec - minister vnútra SR

Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok v pondelok neskoro večer na Twitteri vyjadril šok nad teroristickým útokom v rakúskej metropole Viedeň a solidaritu s občanmi susednej krajiny.

"Sme šokovaní zo záberov z teroristického útoku vo Viedni. V týchto ťažkých chvíľach sme v mysliach a srdciach s občanmi Rakúska. Cítime hlbokú ľútosť nad obeťami, naša solidarita patrí všetkým, ktorí stratili svojich milovaných. Slovensko stojí po boku Rakúska," napísal Korčok v tvíte.

We are shocked after having seen the pictures from terrorist attack in #Vienna. In these difficult moments our minds & hearts are with citizens of Austria. We deeply regret casualties, our solidarity belongs to all those who lost their loved ones. 🇸🇰 stands with 🇦🇹. @MFA_Austria