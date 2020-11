V súvislosti s útokom vo francúzskom Nice je vo väzbe šesť ľudí

NICE - Vo Francúzsku je v súvislosti so štvrtkovým útokom v meste Nice vo väzbe už šesť osôb. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia francúzskej polície o tom v nedeľu informovala agentúra Reuters.

Zatiaľ posledné dve osoby zadržali v sobotu. Podľa francúzskych médií odolávajúcich sa na zdroje z prostredia tamojšej justície ide o mužov vo veku 25 a 63 rokov pochádzajúcich z mesta Grasse neďaleko Nice. Vo štvrtok zabil 21-ročný Tunisan nožom v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice tri osoby, z ktorých jednej oddelil hlavu od tela. Páchateľ podľa starostu Nice Christiana Estrosiho vykrikoval "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Polícia ho po útoku viackrát postrelila a zadržala. Momentálne je hospitalizovaný a jeho stav je vážny. Vyšetrovatelia ho zatiaľ nedokázali vypočuť a presný motív jeho činu tak nateraz nie je známy.

Ide o Tunisana Bráhíma Awsáwího narodeného v roku 1999, ktorý pricestoval na taliansky ostrov Lampedusa 20. septembra a 9. októbra odcestoval do Paríža. Francúzska polícia zadržala vo štvrtok v spojitosti s útokom 47-ročného muža podozrivého z toho, že bol v kontakte so zmieneným páchateľom útoku. V piatok potom vzala do väzby ďalšiu osobu, 35-ročného muža s bydliskom v Nice, ktorý je podľa zdroja z prostredia francúzskej justície podozrivý z toho, že sa s páchateľom stretol deň pred útokom.

K zadržaniu tretieho podozrivého došlo v piatok bezprostredne po tom druhom zatknutí. Tri ďalšie osoby boli zadržané v sobotu. Všetci zadržaní sú podozriví z väzieb na Awsáwího, pričom vyšetrovanie sa momentálne sústreďuje na skúmanie obsahu dvoch telefónov, ktoré mal v čase útoku pri sebe. Tri obete útoku si pripomenuli v kostole sv. Jána krstiteľa v Nice na nedeľnej omši k sviatku všetkých svätých. Starosta Estrosi podľa agentúry DPA uviedol, že po útoku bolo v meste zmobilizovaných 120 policajtov a 60 vojakov, ktorí strážia tamojšie kostoly.