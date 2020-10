PRÁVE TERAZ Ozbrojenec v Gruzínsku zadržal v banke rukojemníkov, žiada pol milióna dolárov

Podľa jeho slov je útočník "po zuby ozbrojený". Prvý kanál gruzínskej verejnoprávnej televízie informoval, že muž je vyzbrojený guľometom a granátom.

Gruzínska redakcia Rádia Sloboda (RFE/RL) informovala, že muž po obsadení pobočky banky aj niekoľkokrát vystrelil. Jednému zo zamestnancov banky sa podarilo stlačiť tlačidlo pre prípad núdze a privolať tak políciu. Tá dorazila na miesto a s ozbrojencom začala vyjednávať. Agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnu televíziu Mtavari uviedla, že muž žiada sumu 500.000 dolárov (421.640 eur). RFE/RL dodala, že z budovy prepustil starších ľudí.

Gruzínske ministerstvo vnútra podľa tohto zdroja medzičasom informovalo, že prípad začali príslušné úrady vyšetrovať ako lúpež; nezákonné získanie, držanie a prepravu zbraní; a branie rukojemníkov.

Today MIA received report at approximately 14:21 that an armed individual broke into the building of one of the banks in #Zugdidi



At this moment, law enforcers are mobilized on the spot, investigative & operative measures are underway.



Full statement: https://t.co/n4bDPHn4gc