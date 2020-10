KORONAVÍRUS Česko podniká rázne kroky: Vláda pristúpila k ďalším opatreniam!

Vláda od štvrtka nariadila aj obmedzenie pohybu a kontaktu s ľuďmi s výnimkou ciest do práce a na nákupy. Pohyb v prírode bude možný do dvoch osôb. "Nárast je dramatický a opatrenia z minulého týždňa, bohužiaľ, nesploštili krivku," uviedol na tlačovej konferencii premiér Andrej Babiš. Ospravedlnil sa za to, že predtým vylúčil možnosť, že by zavádzal takéto prísne opatrenia.

Minister zdravotníctva Roman Prymula už v utorok v Poslaneckej snemovni naznačil, že bude potrebné čoskoro prijať ďalšie reštrikcie, pretože aj za súčasných obmedzení je kontaktov medzi ľuďmi stále príliš veľa.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

V Českej republike pribudlo za utorok rekordných 11.984 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o dosiaľ najvyšší denný prírastok nakazených od začiatku pandémie. Vyplýva to z údajov zverejnených v stredu nadránom na webe českého ministerstva zdravotníctva.

Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 193.946 ľudí, z ktorých 1619 nákaze podľahlo. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 79.108 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 113.219 ľudí, z toho 4064 je hospitalizovaných.