Francúzska polícia zadržala v súvislosti s útokom na učiteľa štyri osoby: Prezident Macron útok odsúdil

PARÍŽ - Štyri osoby, vrátane jednej maloletej, boli zatknuté po piatkovom útoku na učiteľa v blízkosti školy na parížskom predmestí, pri ktorom útočník oddelil obeti hlavu od tela. Uviedol to v noci na sobotu súdny zdroj pre agentúru AFP.

Zadržaní boli príbuzní útočníka, ktorého policajti zastrelili po vražde, ktorú prezident Emmanuel Macron označil za "islamistický teroristický útok". Prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu spojenú s teroristickou organizáciou.

Učiteľ dostal vyhrážky po tom, ako asi pred 10 dňami otvoril so svojou triedou diskusiu o karikatúrach islamského proroka Mohameda. Rodič jedného zo študentov podal na učiteľa v tejto súvislosti sťažnosť, no muž podozrivý z útoku na škole dieťa nemal.

Prezident Macron odsúdil teroristický útok na učiteľa

Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil to, čo nazval "islamistickým teroristickým útokom", ktorého terčom sa stal učiteľ dejepisu, ktorému útočník na parížskom predmestí oddelil hlavu od tela, uviedla agentúra AP. Učiteľ so svojou triedou v uplynulých dňoch diskutoval o karikatúrach islamského proroka Mohameda. Muža podozrivého z piatkového útoku policajti zastrelili asi 600 metrov od miesta útoku. Prokuratúra uviedla, že prípad vyšetruje ako "vraždu spojenú s teroristickou organizáciou".

Macron po piatkovom útoku navštívil školu v meste Conflans-Saint-Honorine v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža, kde učiteľ pracoval a stretol sa s jej zamestnancami. "Jeden z našich krajanov bol zavraždený, pretože učil ... slobodu prejavu, slobodu veriť alebo neveriť," povedal Macron. Vyhlásil, že útok by nemal rozdeliť Francúzsko, pretože to je to, čo chcú extrémisti. "Musíme držať všetci spolu ako občania," povedal.

Učiteľ dostal vyhrážky po tom, ako asi pred 10 dňami otvoril diskusiu o karikatúrach, uviedol policajný zdroj pre agentúru AP. Rodič jedného študenta podal na učiteľa v tejto súvislosti sťažnosť, no muž podozrivý z útoku na škole dieťa nemal, dodal zdroj.

Totožnosť muža podozrivého z útoku úrady zatiaľ nezverejnili. Francúzske médiá však informovali, že ním bol 18-ročný Čečenec, narodený v Moskve. Francúzsko poskytlo azyl mnohým Čečencom, keď ruská armáda viedla v 90. rokoch vojnu proti islamistickým separatistom v Čečensku a čečenské komunity sú odvtedy roztrúsené po celom Francúzsku.

K útoku došlo v čase, keď Macron presadzuje nový zákon proti tomu, čo nazýva domácim "separatizmom", najmä zo strany islamských radikálov, obvinených z indoktrinácie zraniteľných ľudí prostredníctvom domácich škôl, extrémistických kázní a ďalších aktivít. Francúzsko má najväčšiu moslimskú populáciu v západnej Európe, ktorá má 5 miliónov členov a islam je druhým najrozšírenejším náboženstvom v krajine.