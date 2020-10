Trump dostáva experimentálny liek na KORONAVÍRUS: Prevezú ho do nemocnice!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump, u ktorého sa vo štvrtok testy potvrdili koronavírus, bude v najbližších hodinách vrtuľníkom prevezený do vojenskej nemocnice Waltera Reeda v Bethesde neďaleko Washingtonu. Odporučili to z preventívnych dôvodov lekári, informovala dnes agentúra Reuters. Krátko predtým Trumpov lekár oznámil, že prezident má mierne príznaky choroby covid-19, je unavený, ale inak v dobrej nálade.

Trumpov lekár Sean Conley uviedol, že prezident dostal experimentálny liek vyvinutý farmaceutickou spoločnosťou Regeneron, u ktorého sa preukázali dobré výsledky v klinických štúdiách u menšieho počtu pacientov. Podľa Conleyho dostáva Trump aj zinok, vitamín D, aspirín, famotidín a melatonín.

Trump a jeho žena majú koronavírus

Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania mali vo štvrtok pozitívny test na koronavírus. "Dnes večer (vo štvrtok), sme prvá dáma a ja boli pozitívne testovaní na covid-19. Okamžite zahájime karanténu a proces rekonvalescencie. Spoločne sa z toho dostaneme!" uviedol šéf Bieleho domu na svojom twitterovom účte niekoľko hodín potom, čo prišla správa o nákaze u jeho poradkyne Hope Hicksovej. Informáciu o prezidentovi a prvej dáme vo vyhlásení potvrdil Trumpov lekár Sean Conley.

Zdroj: Twitter

Zdroj: Twitter

Infekcia sa u Trumpa objavila potom, čo prezident dlhodobo zľahčoval závažnosť epidémie v Spojených štátoch, pripomenul denník The New York Times (NYT). Vývoj podľa denníka uvrhol vedenie Spojených štátov do neistoty a vystupňoval zdravotnícku a ekonomickú krízu v krajine. Prvá dáma Melania na Twitteri napísala, že má mierne príznaky, celkovo že sa však cíti dobre a teší sa na rýchle uzdravenie.

Prezidentov nástupca bude v inej budove

U viceprezidenta Mikea Pencea, ktorý by v prípade Trumpovej neschopnosti vykonávať úrad prevzal prezidentské právomoci, dnešné testy prítomnosť koronavírusu nepreukázali. Oznámil to jeho hovorca. Pence a jeho tím však podľa zdrojov z Bieleho domu budú odteraz pracovať v iných budovách ako prezident, aby sa znížilo riziko vzájomnej nákazy. Viceprezident bude pokračovať vo svojom predvolebnom programe bez zmeny.

Zdroj: SITA/AP/Julio Cortez

Tvrdá rana

Spojené štáty sú najhoršie postihnutou krajinou v tejto pandémii, infekcia sa tam potvrdila už u 7,3 milióna ľudí, z toho na 208-tisíc pacientov v súvislosti s nákazou zomrelo. Denne hlási táto krajina desaťtisíce nakazených a stovky mŕtvych. Trump dlhodobo situáciu zľahčuje a znevažuje niektoré stanoviská zdravotníckych pracovníkov, zatiaľ čo odráža kritiku, že je zodpovedný za vysokú bilanciu obetí.

Zdroj: TASR/Olivier Douliery/Pool vi AP

"Diagnóza znamená tvrdú ranu pre prezidenta, ktorý sa zo všetkých síl snaží presvedčiť americkú verejnosť, že to najhoršie z pandémie už majú za sebou," uviedla AP s tým, že Biely dom nedokázal Trumpa uchrániť pred nákazou, hoci má prístup k "takmer neobmedzeným prostriedkom". To vraj povedie k otázkam, či je možné vo zvyšku USA pri obnovovaní ekonomických a spoločenských aktivít ochrániť zamestnancov, študentov a širokú verejnosť.

Biden mal negatívny test

Trumpov demokratický súper v nadchádzajúcich voľbách Joe Biden dnes na Twitteri poprial spoločne so svojou ženou Jill Trumpovi a prvej dáme rýchle zotavenie. "Budeme sa naďalej modliť za zdravie a bezpečie prezidenta a jeho rodiny," napísal demokratický kandidát, ktorý mal dnes dva testy na koronavírus negatívne a pokračuje v plánovanom predvolebnom programe.

Zdroj: Twitter/Joe Biden

Na predvolebnom mítingu v Grand Rapids (Michigan) dnes Biden vyhlásil, že Trumpova diagnóza je čerstvou pripomienkou toho, že pandémiu je potrebné brať vážne. Biden vyzval Američanov, aby nosili rúška a kritizoval prezidenta, že často rúško nenosil a usporadúval veľká volebné zhromaždenia, kde nebola dodržiavaná bezpečná vzdialenosť. "Buďte patrioti... čo ale nie je o tom, byť drsným chlapíkom," dodal Biden.