Trump s manželkou absolvovali testy na KORONAVÍRUS: Infikovaná bola jeho spolupracovníčka

"Mala pozitívny test, práve som sa to dozvedel," povedal Trump vo štvrtok večer v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News. Hicksová je podľa neho pracovitá a na tvári nosí ochranné rúško. Takisto povedal, že s Hicksovou trávi veľa času a preto on i Melania absolvovali testy. Trump neskôr na Twitteri napísal, že spoločne s prvou dámou Melaniou čakajú na výsledky testov a pôjdu zatiaľ do karantény.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Hicksová v poslednom období absolvovala niekoľko spoločných ciest s prezidentom vrátane utorkovej prezidentskej predvolebnej debaty v Clevelande. Podľa CNN ju videli i v stredu na palube prezidentovej oficiálnej helikoptéry Marine One spolu s ďalšími Tumpovými blízkymi spolupracovníkmi vrátane jeho zaťa Jareda Kushnera. Ochorenie COVID-19 u Hicksovej podľa AP potvrdili vo štvrtok.