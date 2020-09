Minister si písal s mužom obvineným z prípravy vraždy novinárky

Denník Times of Malta vo svojom článku píše, že minister spravodlivosti Edward Zammit Lewis a podnikateľ Yorgen Fenech si vymenili približne 700 správ medzi januárom a októbrom 2019. Fenecha v novembri 2019 zatkli a obvinili v súvislosti s vraždou Caruanovej Galiziovej. Minister správy nepopiera. Pre Times of Malta uviedol, že s Fenechom prestal komunikovať "dlho pred tým", ako ho zatkli. Dodal, že s ním nemal nijaký obchodný vzťah. Zammit Lewis ešte v júli povedal, že s Fenechom "nemá nijaký vzťah", hoci ho osobne pozná. "Je to malá krajina, každý pozná každého," bránil sa v júli.

Správy sa vyšetrovateľom podarilo získať z Fenechovho telefónu. Prokuratúra by ich ako dôkaz mala súdu predložiť v októbri. Fenech takisto vyšetrovateľom povedal, že mal na WhatsAppe spoločnú skupinu s bývalým premiérom Josephom Muscatom a šéfom Muscatovej kancelárie Keithom Schembrim.

Práve Schembri je podľa Fenecha skutočným objednávateľom novinárkinej vraždy. Muscat to podľa podnikateľa vedel a snažil sa zamiesť stopy. Obaja muži tieto obvinenia odmietajú. Caruanová-Galiziová sa ako novinárka venovala korupcii v tamojšej vláde. V októbri 2017 bola zavraždená.